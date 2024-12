Ono što je pokazao Filip Đukić bilo je poniženje: Miljana iznela svoje mišljenje o Gastozovoj čestitki, sve je to bila provokacija! (VIDEO)

Lepi Mića u akciji!

Počela je sada već tradicionalna emisija "Igra istine Lepog Miće". On će od učesnika pokušati da izvuče sve njihove mračne tajne. Prvo pitanje Mića je imao za Borislava Terzića Terzu.

- Boro, kako se osećaš kad nisi prva tema? - pitao je Lepi Mića.

- Lakše mnogo, nadam se i da neću biti. Nadam se da Sofija neće igrati neke igrice, i da se ta priča neće ponavljati više - rekao je Terza.

- Sofija, da si neko drugi i da gledaš ovo sa strane, ko bi po tebi bio gori, Aleksandra ili ti - pitao je Lepi Mića.

- Ja, jer nisam smela da dozvolim, već kada pored sebe imam nestabilnog muškarda, da i ja budem ista takva - rekla je kratko Sofija.

- Gale, danas si sa nezadovoljstvom odgledao Anđelinu čestitku - rekao je Lepi Mića.

- Krivo mi je, jer se oni ne eksponiraju na taj način. Jasno mi je dala do znanja da ovo nije prvi put i da se navikla. Sa druge strane, to je neverovatno pametno, može doći do problema. Kada se roditelji serviraju u rijalitiju, mogu da budu deo nečije prljave igre. Krivo mi je, ali poštujem - rekao je Gastoz.

- Da li si očekivap danas kritike od Aninih roditelja - pitao je Lepi Mića.

- Očekivao sam da ću imati kritiku, pokazao sam nedolilčno ponašanje prema Ani. Kada dođu, izviniću se ljudima. Nisu oni krivi zbog mog ponašanja - rekao je Korda.

- Luka, kako ti komentarišeš klip koji je dobila Ena? - pitao je Lepi Mića.

- Popričali smo malo o tome. Siguran sam da ima podršku, ali i da joj zameraju rasprave i što koristi neke reči koje ne koristi napolju. Ne znam je ja od pre takvu. Enine drugarice ne žele da se eksponiraju. - rekao je Luka.

- Kako si doživela ono što je Filip Đukić pokazivao banane - pitao je Mića.

- Nisam znala to. Ispričali su mi kasnije. Mislim da je to bilo klasično poniženje od Filipa. On ima te fore tako kroz šalu. Mada nije ni bila nešto pozdravljena od strane Gastozovih drugara - rekla je Miljana.

Autor: K.K.