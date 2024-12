Milovan im pomešao sve karte: Ivan i Aleksandra ne znaju kako će da nastave dalje, na sve načine pokušavaju da nađu rešenje! (VIDEO)

Traže rešenje za njihov odnos!

Aleksandra Nikolić i Ivan Marinković odvojili su se, kako bi popričali o njihovom odnosu. Oni su pokušavali da nađu rešenje kako će komnicirati i kakav odnos će biti njihov ubuduće.

- Imam potrebu da pričam sa tobom, ali na nekom dubljem nivou, moraš se skloniti od mene - rekla je Aleksandra.

- Dobro, ali ti meni tako nešto kad kažeš, nikad nisi jasna - rekao joj je Ivan.

- Pričam ti isključivo zbog sebe, hoću da ti kažem da mi ne prilaziš. Najbolje za mene je da ne upadneš u neki momenat da želiš nešto više - rekla je Aleksandra.

- Zbog sebe ili njega? - pitao je Ivan.

- Zbog mene - rekla je Aleksandra.

- Što si mi rekla da neće izaći na dobro? - pitao je Ivan.

- Imam osećaj da me ne razumeš, ja sam izgubila mnogo. Ne krivim tebe zbog toga - rekla je Aleksandra.

- Dobro nemoj da širiš sada. Da se ja sklonim od tebe u emotivnom odnosu, to sam shvatio, ostalo ne - rekao joj je Ivan.

- Pa da pričamo, ali mislim da će da se to protumači na drugi način - rekla je Aleksandra.

- Nisam ja čovek kome možeš da određuješ kako ću da se ponašam. Sada sam u poziciji da ja ne znam kako da se ponašam prema njemu. Sada ću da taktiziram i vidim kakve namere on ima. Njegovo stanje nije dobro, može da prezupči. Pusti me sutra kada mi se ukaže prilika da ja popričam sa njim. Mada to da ne znaš šta hoćeš, to je činjenica - rekao je Ivan.

- Kako misliš? - pitala je Jelena.

- Pa generalno - rekao je Ivan.

