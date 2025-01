Nisi razmišljala koga imaš na leđima: Baki otvorio oči Aleksandri, otkrio joj šta će je najviše koštati u Eliti! (VIDEO)

Priča joj kao svojoj ćerki!

Aleksandra Nikolić i Baki B3 razgovarali su u garderoberu.

- Ja sam s njom pričala za posao, nju je uvredilo to što sam rekla kako se to radi. Ona je uvijala, a to nije posao za ponos - rekla je Aleksandra.

- Ti voliš muziku i ples, uklopila si to i da radiš tamo - rekao je Baki.

- Ja nisam znala šta mene očekuje - rekla je Nikolićeva.

- Ti si mnogo iskrena, to će te koštati - kazao je Baki.

- Ne znam drugačije - kazala je Aleksandra.

- Uradila si šta si uradila, snosićeš posledice. Nisi najcrnja, ali dala si život na tacni. Nisi razmišljala koga imaš na leđima - rekao je on.

- Ne treba je zezaju zbog toga - rekla je ona.

- Ne kažem to, ali ti moraš da staviš barijeru - kazao je Baki.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković