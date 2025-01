Đedović opljuvao sve redom: Zgrožen ponašanjem Uroša Stanića, provalio da je Milovan ljubomoran na bliskost Aleks i Mateje! (VIDEO)

Razvezao jezik!

Marko Đedović, Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica ogovarali su takmičare "Elite" u hodniku hotela, a glavna tema bili su Aneli Ahmić i Uroš Stanić.

- Da Anita nije došla ja to ne bih ni rekao, meni je u čestitci ona napisala da raspuštenice u šiframa pričaju o njenom dečku. Posle toga Uroš ju je polio vodom, ona plače, to grozno izgleda. Kod njega nema sredina, on je ili u depresiji ili nema granicu - govorio je Marko.

- On je mnogo sujetan. On ako bude ulazio non-stop biće gori od Miljane - rekla je Teodora.

- On već više nije zanimljiv. Ja kad nešto kažem prvi svi skaču, prvi Mića. Od njega ne može da se živi. Da li je on ostario ili šta je... - dodao je Đedović.

- Milovan je celo veče gledao u Aleks, sve sam ispratila - rekla je Teodora.

- Kad su Mateja i Aleks đuskali on meni prilazi i kaže: "Kakav si ti plejer, Nikola Jokić je k*rac za tebe", njima je svima lakše da misle da sam ja nešto. Oni su krenuli od početka. On je njoj j*bao majku njoj zbog toga na suđenju. Anita je na snimku rekla da su zajedno, a posle kad je došla je rekla da je to namerno uradila - pričao je Đedović.

Autor: A. Nikolić