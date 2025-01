Šutiram penal, pa ako pogodim: Andrej siguran da će osvojiti Enu Čolić, Gastoz se razočarao u njega! (VIDEO)

Nije mogao da mu prećuti!

Andrej Savković odlučio je da krene da zavodi Enu Čolić, a njego stav razočarao je Nenada Marinkovića Gastoza, koji smatra da će joj tako samo napraviti probleme.

- Neću da ispadnem glup kao što je ispao Munja. Čačkam pa šta bude. Dok su bili zajedno ja sam sa Enom bio na distanci, sad je druga priča - govorio je Andrej.

- Što ga provociraš ako mu smeta? - pitala je Džordi.

- Šta me briga da li mu smeta, nije mi ni kum, ni brat, ni drug. To nije tvoj problem, niti bilo čiji. Mene to ne zanima - pričao je Andrej.

- Da li misliš da bi Ena bila sa tobom? - pitao je Gastoz.

- Iskreno mislim da bi - rekao je Andrej.

- Ima dete mlađe od tebe dve godine, drugi dečko ovde bi joj bio - pričao je Gastoz.

- Mislim i dalje da bi. Ja sam uvek pucao na visoko. To je kao da šutiram penal, pa ako pogodim pogodim - pričao je Andrej.

- To mi se ne sviđa kod tebe. Da li si svestan šta bi bilo kad biste vi bili zajedno i kakve komentare bi ona dobila? - dodao je Gastoz.

- Ja bih je branio u svakom momentu, pa da je napadneš i ti, i Aneli i tata moj. Nisam ja tip da ćutim kad mi neko napada devojku - pričao je Andrej.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A. Nikolić