Munja i Terza napravili šou za pamćenje!

U toku je "Elitovizija", a takmičari treba da urade što bolje imitacije. Na red je došao sledeći par, a to su Danijel Dujković Munjez i Borislav Terzić Terza, a oni su izabrali pesmu "Čekala sam, čekala sam" iz filma "Mi nismo Anđeli".

Njih dvoje su se jako potrudili oko kostima, pa su čak obojili i svoja tela. Munja je bio ofarban u crveno kao pravi đavo, dok je Terza bio bele boje.

Ceo nastup možete pogledati u nastavku ovog teksta.

Usledili su komentari stručnog žirija.

- Terza, podržavam te u ovome kakav si sada i ovo što sad radiš. Treba da se boriš za svoje dete. Posle j*banja nema kajanja - govorila je Ermina.

- Kajem se, kažem pred milionima - rekao je Terza.

- Ona je odvratna, gledam kako se smeje. Pravi manipulator, trerba da podrži ako je odlučio da ide svom detetu. Ovo ne može da se ne prokomentariše, vidi se - dodala je Anita.

- Devojka može da se kontroliše dok ju je dve nedelje vređala, čekala je da je isprati.. Ako je već to uradila neka kaže da se tebi obrati, ali je mudro ćutala. Mene si prozivao Terza prošle godine, ja sve pamtim - govorila je Ermina.

- Ja sam čovek, čekam nešto najsvetije i Milica treba da se porodi. Ja sam ovde uvredio i Anelino dete i ovom prilikom što je Asmin imao rekaciju, svi ste mafijaši... On je otac male Nore, Aneli sam se izvinio 100 puta. Ja sam čovek znam svašta da uradim. Vi pretite, ovde možete. Prete mom bratu konstantno. Boli me k*rac šta ćete da pričate, da li će neko da me čeka kad izađem neka me zovu. On je otac, ja čekam dete i razmišljam kako bi mi bilo - govorio je Terza.

- Ne gotivim te iz čičnih razloga, psuješ i vređaš ljude najgore moguće. Batali se toga - rekla je Ermina.

- Meni je ovaj nastup bio super i do sad najbolji. Terza, razočarao si me. Ja sam se kladila da ti to nećeš uraditi. Videla sam kako si se ponašao prema Milici dok smo bili unutra i bilo mi je neverovatno da možeš to da uradiš. Vidim da si se primirio. Nisi mi jasni ukućani koji te guraju Sofiji, neka je i na silu, ali neka te puste. Ja ne vidim da je gledaš, a ovo što ona radi je katastrofa - komentarisala je Anita.

- Žao mi je, žao mi je da neću biti pored nje - plakao je Terza.

- Munjo, odakle ti sa Slađom? Ona mi je drugarica, ali blam ste - poručila je Anita.

- Što se vas tiče nastup je fenomenalan, potrudili ste se i dali maksimum. Crni Terza, ja neću da morališem i da pričam ono što bi neko želeo da čuje. Nisi najgori, ima i gorih, samo si ekranizovan. Ne sviđa mi se što svaljuju sve na Sofiju jer ta devojka nije svetica, možda je trebala da ima empatije, ali ti si odgovoran. Tvoje srce odlučuje, ti si taj. Mnogi su gori od tebe. Ja mislim da ima emocije prema Sofiji. Munjo, vidim da žene vrtiš kao čiviluk i oblačiš ih kao jakne po potrebi - govorila je Maja.

Ceo nastup možete pogledati u nastavku ovog teksta.

Autor: Pink.rs