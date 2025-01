Ubeđen da manipuliše sa njom: Ivan opleo po Milovanu, pa zajedno sa Aleksandrom definisao njihov odnos (VIDEO)

U toku je radio emisija Mikseta. Miljana je pozdravila sve i otkrila da je njen specijalni gost Stefan Karić.

Miljana i Karić su ugostili Aleksandru Nikolić i Ivana MArinkovića pa su od Ivana tražili da prokomentariše njih dvoje:

- Ima tu toliko kontradiktornosti, spušta glas, spušta loptu, to je njegova manipulacija, a da ne pominjemo to što je njegova žena rekla da si ti jako dobra osoba. To ima više značenja, a po svemu ovo što ja čujem i vidim ispada da sam ja deo neke igre, jeste čudno što Aleksandra i dalje priča o tome, a ja i dalje mislim da postoji neka šansa da se vi pomirite - rekao je IVan,

- Ja njega ne volim kao muškarca, daleko je to od ljubavi, ali volim ga kao čoveka, sa kojim sam bila četiri godine. Meni treba vreme da dođem sebi posle svega - rekla je Aleksandra.

Aleksandra je otkrila da joj je lakše što je u Eliti:

- Prvi put sam osetila svoju slobodu, ja sam godinama živela pod zvonom šta ja smem, šta je ne smem, sada želim da budem ja, ja - rekla je Aleksandra.

- Slažem se da ona treba da prodiše, ja ne treba da budem najbitniji, njoj treba sloboda. - rekao je IVan.

- Ivane imaš podršku od njene majke? - upitao je Karić.

- Ona i ja ćemo za sada biti prijatelji, bićemo podrška jedno drugom. Meni je Aleksandra rekla da je mene stvaila na pijedastal da bi spustila Milovana. - rekao je Ivan.

- Moja mama misli da je Ivan dobar, ja imam 36 godina, sama odlučujem sa kim želim da budem

Autor: N.B.