Anđela i Gastoz cvetaju u ljubavi: Dali Miljani do znanja da neće srušiti njihovu ljubav, a evo kojim rečima se Nenad obratio Veliši! (VIDEO)

Veliša dobio pozdrave!

Miljana Kulić i Stefan Karić u ''Radio Mikseti'' ugostili su Nenada Marinkovića Gastoza i Anđelu Đuričić koji su progovorili o svojoj vezi, a potom je i Anđela najavila da više nikome neće ćutati.

- To je to, prosto ko mene vređa već mesec dana, svakome ću uzvratiti. Mislim da sam previše ćutala ljudima koji su izgubili kredibilitet. Ko god me dira, dobiće rafal kao što je sinoć bio - rekla je Anđela.

- Kako rešavate vaše nesuglasice? - upitao je Karić.

- Pošto Miljana kaže kako gutam, ja se odlično snalazim, a ne kao ti. Anđela je pms deset dana i posle se to vrati na staro - rekao je Gastoz.

- Anđela da li si se plašila daa tvoj tata neće prihvatiti Gastoza? - upitao je Karić.

- Nisam, ali hvala mu beskrajno što je došao. Toliko mi je dao snage, mnogo mi nedostaju svi - rekla je Anđela.

- To je jedan veliki gospodin koji je došao na imanje da podrži svoju ćerku, veliki pozdrav za njega - rekla je Anđela.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.