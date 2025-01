Odlepio je, mjauče na sav glas: Maja progovorila o Janjušu i Sandri, Aleksandra dobila vetar u leđa da urniše Milovana! (VIDEO)

Oduševile stručni žiri!

U toku je "Elitovizija", a takmičari treba da urade što bolje imitacije. Na red je došao sledeći par, a to su Aleksandra Nikolić i Sandra Obradović, a one su izabrale pesmu Cece Ražnatović "Ne računaj na mene".

Njih dve su dale svoj maksimum da što bolje izvedu pesmu, a za razliku od takmičara pre njih posrećilo im se da bar tekst nisu zaboravile. One su dobile podršku Maje i Stanije, koje su sve vreme plesale tokom nastupa.

Ceo nastup možete pogledati u nastavku ovog teksta.

Usledili su komentari stručnog žirija.

- Aleksandra, top si mi i podržavam tebe i Ivana. Imaš to nešto i jako mi je krivo što sebi dozvoljavaš neke stvari. Imaš jezičinu, čega se plašiš? On može da iznosi sve i svašta. slobodno gazi, ne dozvoli da on tebe blati. Nadam se da ćeš da uplaiš mozak. Ja sam se toliko iznervirala sad. Ne daj na sebe i na svoju porodicu. Ne daj na svoju majku i da je najgora tvoja je. On ima ženu i dete, a došao je u "Elitu", on je najveći fantaik rijalitija. Sandra, prelepa si, Janjuš nas ubija sa tobom. Tvoj susret sa detetom je najjači, tako prava majka koja ima prave emocije to je nešto - govorila je Ermina.

- Devojke, prelepe ste. Aleksandra, posle tvoje životne priče se očekuje od tebe da budeš jača. Nemoj da posustaješ - dodala je Stanija.

- Sandra, svaka čast nije ni čudno što je mačor odlepio, mjauče na sav glas. Aleksandra, podržavam tvoju vezu sa Ivanom. On je moj drug, puno ga volim. Ja nju vidim sa Ivanom, oni mi se sviđaju i ja ga podržavam - rekla je Maja.

- Sandra, ti si lepa, ali nema te nigde. Previše si lepa, ali energije nigde treba da se podigneš. Što se tiče Aleksandre nemam šta da kažem osim da njen izbor govori dovoljno o njoj - poručila je Anita.

Komentare stručnog i novinarskog žirija možete pogledati u nastavku ovog teksta.

Autor: Pink.rs