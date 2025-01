VEČERAS, OD 21H! Spremili smo za vas BEST OFF izjave iz emisije 'Intimna pitanja', na ove scene i odgovore je retko ko ostao imun! SMEH ZAGARANTOVAN (VIDEO)

Večeras od 21 čas na Jutjub kanalu Pink.rs!

Novinar portala Pink.rs i voditelj emisije "Intimna pitanja", Nikola Žugić u prvoj sezoni ove emisije ugostio je ukupno 12 poznatih lica, koji su svoj privatni, ali i intimni život ogolili do koske pred kamerama, a mnogim svojim izjavama su vas prethodno i nasmejali. Prvi deo "BEST OFF" izjava gostiju, u kojima su bili: Jovana Jeremić, Desingerica, Zorica Marković, Božo Dobriša, Taki Marinković i Ana Radulović, ukoliko niste pogledali, možete sada u nastavku:

No, međutim ovde nije kraj! Od 21 čas na Jutjub kanalu Pink.rs očekuje i drugi deo "BEST OFF" izjava gostiju, među kojima će se naći: Uroš Stanić, Aneli Ahmić, Darko Tanasijević, Mensur Ajdarpašić, Nemanja Gačić i Filip Đukić. Stoga, ne propustite ni trenutak, već ispratite "BEST OFF 2" na Jutjub kanalu Pink.rs ili u video-prilogu u nastavku:

Autor: Nikola Žugić