Progovorila o incidentu s kakvim se do sada nije susrela!

Pobednica ''Elite 7'', najgledanijeg rijaliti programa na našim prostorima, Anita Stanojlović našla se u centru skandala, kada je u novogodišnjoj noći došlo do njenog žestokog sukoba s njenim bivšim dečkom, Anđelom Rankovićem u jednom prestoničkom lokalu.

S obzirom da je bila deo stručnog žirija na ''Elitoviziji'', koja se održala u Šimanovcima, Anita je bila voljna da porazgovara sa našim novinarem i voditeljem Darkom Tanasijevićem, te je otkrila još nepoznatih detalja nemilog događaja sa Anđelom.

Ispratili smo u poslednja 2-3 dana tvoju dramu sa Anđelom. Šta se tu još krije?

Mnogo toga, ali iznela sam ono što je za sa dovoljno. Razbio mi je telefon, ali kupila sam novi. Ne mogu da pričam ništa bez dokaza.

Rekla si da ti je Anđelo polomio telefon, jer se plaši dokaza koji su u njemu. O kakvim dokazima se radi?

Želim da kažem da nisam budala i da nisam glupa. Prevarena sam na neki način, pre svega prevarena sam kao devojka. Mislim da ga nisam upoznala na pravi način, predstavio se lažno.

Rekla si na Tiktoku da ne želiš više da budeš sa maminim sinovima.

Da, želim da poručim momcima koji mi se sviđaju ili koji će se meni svideti, da je uslov da budemo u vezi, da ne žive sa mamom. Naći ću mlađeg, pa ću ja njemu biti mama.

Rekla si da je Anđelo pozvao policiju zbog tebe, da li su te saslušali i priveli u stanicu?

Ne mogu da me privedu, jer nisam bila u njegovoj kući, nego u lokalu koji drži on zajedno sa još šestoro ljudi. Ja sam tamo bila dobrodošla, ako je to uhođenje, onda je bar iz ljubavi. Krckao mi je telefon 15 minuta, pretio je da će me prebiti, ako se ne sklonim. Prijavila sam i ja njega. Mnogo mi je vređao, rekao mi je j ti mater lezbijsku. To je Anđelo kog ne poznajem, ne želim više nikad da ga vidim.

Autor: Iva Stanković