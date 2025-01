Njen sud se čekao! Nakon ŠOK nastupa Ane i Korde na Elitoviziji, Rada Vasić za Pink.rs otkrila šta misli o ćerkinom provokativnom izdanju, pa oplela po njenim hejterima: Kad šire noge, onda je to okej (FOTO)

Otkrila da li Ana ima njenu podršku!

Sinoć je održana prva ''Elitovizija'' ove sezone, koja je napravila pravu pometnju i oborila s nogu gledaoce kraj malih ekrana. Nema sumnje da su u ovom muzičkom takmičenju uživali i učesnici ''Elite'', kao i novinarski i stručni žiri, koji su bili zaduženi za ocenjivanje njihovih nastupa.

Svaki nastup bio je jedinstven i zanimljiv na svoj način, ali najveću pažnju privukao je performans Ane Nikolić i Stefana Korde. Naime, odlučili su se za numeru ''Pizza'' od Ksenije Pajčin, a Ana je uz to ukombinovala vrlo provokativan stajling. Njih dvoje su sve prisutne u studiju ostavili bez teksta, no to ne osporava činjenicu da su dobili pregršt pozitivnih komentara.

Stoga, pozvali smo Aninu majku, Radu Vasić kako bi iznela svoje mišljenje o ovom izazovnom nastupu svoje ćerke i svog zeta.

- Meni se sviđa to što su izveli. Za mene je bila super, tako se oblače i naše pevačice. Kad se j*bu tamo i šire noge, onda je to okej, a nije im okej to što je ona obukla. Imala je gaćice i ono providno preko. Korda se angažovao koliko je znao i koliko je umeo. Sad će Ana da pokaže sve o sebi. Kad sam ušla, rekla sam joj da treba svi da vide ko je Ana. Nema više finoće i poštenja, tu je da komentariše - rekla je Rada.

Autor: Iva Stanković