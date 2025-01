Osetio sam sujetu: Munjez istakao da su učesnici kivni na Terzu i njega, pa stavio Branku na stub srama jer je ponizila Božu! (VIDEO)

Bez zadrške!

Naredni na redu koji je prokomentarisao Elitoviziju bio je Danijel Dujković Munjez.

- Primetio sam da postoji dosta sujete kad je reč o Terzinom i mom nastupu. Mnogi učesnici nas sad popreko gledaju. Što se tiče najgorih nastupa, definitivno je to Brankin i Božin, ali isključivo njenom zaslugom. Jajko je ružno to što se nije potrudila da nauči tekst. Odvratno je to što je rekla Boži da s njim niko nije želeo da peva. Ovim putem kažem da ćemo, ukoliko bude prilike za to Terza i ja na narednog Elitoviziji pevati s njim. Odlični su bili Jordanka i Aca, kao i Keti si Sofi - kazao je Munjez.

-Dragana i Ivanija su bile najbolje. Miljana je napravila kiks. Od nje se mnogo više očekivalo - kazala je Mimas.

- Baš me briga šta će bilo ko od vas da kaže. Gastoze, drago mi je jer si dopustio da Anđela bude dominantnija od tebe. Terza i Munjez su bili odlični, ali je njihov nastup već viđen, da se ne lažemo - rekla je Branka.

- Moram da kažem da mi je smešno jer je Kristina ispalila Aneli da peva, a Aneli je ispala ponovo žrtva jer je bila sama na sceni. Branka se izblamirala najstrašnije, dve rečenice nije mogla da zapamti - kazala je Ivanija.

Autor: S.Z.