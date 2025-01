Sve me podseća na detinjstvo: Anastasija Buđić otvorila vrata svog doma na Badnji dan, otkrila sa kim slavi najradosniji hrišćanski praznik, a evo šta mora da ima na svom stolu (FOTO+VIDEO)

OVako se u njenom domu slavi najradosniji hrišćanski praznik.

Voditeljke emisije "Pitam za druga" na RED televiziji, Anastasija Buđić otvorila nam je vrata svog doma na Badnji dan i pokazala svoju dekoraciju,a pored toga otkrila koje običaje ona poštuje na taj dan i šta je najviše podseća na detinjstvo.

Kakve običaje poštuješ na Badnji dan?

Badnji dan uvek provodim u krugu porodice i sebi dragih ljudi. Obožavam prazničnu kupovinu vezanu za ovaj najveći i najradosniji hrišćanski praznik. Badnji dan koji najavljuje rođenje Isusa Hrista od malena obeležavamo posnom trpezom. Badnji dan me podseća i na detinjstvo gde mi je mama usadila sve običaje. Kupujemo bobičasto voće suve šljive, kajsije, smokve, suvo grožđe.. Pa sve po redu, orahe, bademe itd. Unosimo Badnjak i pšenicu u kuću. Idem u crkvu gde palim Badnjak jedan a drugi koji dan nakon Božića položim na neku visoku granu na drvetu. Obavezno neko lepo voće da bi godina bila plodonosna i volim da imam sveže cveće u kući. Ove godine sam sve to pripremila a na večeru posnu gde će biti riba i krompir servirani ću jesti kod porodice koja će to sve pripremiti.

Šta za tebe predstavlja Badnji dan?

- Kažu kakav je Badnji dan i gde ga provedeš takva će ti biti čitava godina. Uvek se trudim da sve bude na mestu i po prilično sam blaga za praznike. Kada sam bila mala mama je sestri i meni davala parice .Mi pijučemo i bacamo orahe i slamu i dobijemo parice.

Ko će se ove godine pobrinuti za trpezu i šta će se naći na tvojoj trpezi?

- Veče ću provesti u krugu porodice, a večera će naravno biti posna,riba i krompir će se naći na stolu.

Autor: N.B.