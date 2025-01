Razočaran do srži: Gruja smatra da je Mimas nakon pomirenja pokazala svoje pravo lice, ona mu kratko poručila: Nisam pažljiva osoba, žao mi je! (VIDEO)

Šok!

Naredni na redu da bira najpažljiviju osobu bio je Nikola Grujić Gruja.

- Čuo sam podsmehe mnogih učesnika zbog situacije u kojoj sam sad. Mateja je moj dobar prijatelj ovde, koji je tu uvek da me sasluša. Tu su Baki i Soni, koji mi uvek izađu u susret i saslušaju me. Mima je bila pažljiva kad nismo bili zajedno, ali kada me je ponovo pridobila, pusustala je u pažljivosti - kazao je Gruja.

- Nisam pažljiva osoba, žao mi je. Mateja je veoma pažljiv, jer je dao Aleks majicu, koju je ona kasnije vratila, verovatno je morala da vrati zbog Ivana. Mića je pažljiv takođe. Gruja je pažljiv, u to sam se i zaljubila pre nekoliko godina - istakla je Mimas.

- Kako se neko ophodi prema nama, tako se mi ponašamo prema njima. Na prvom mestu je Munjez. Uvek je tu kad mi nešto zatreba. Na drugom mestu su Luka, a na trećem mestu je Matea - kazala je Milica.

- Na prvom mestu je moja devojka Teodora, naravno. Na drugom je Dača, koji obraća pažnju na sve što takmičari rade. Na trećem je njegova drugarica Sofija, koja je veoma pažljivo rastavila Terzu i Milicu i uništila im brak - kazao je Bebica.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.