Anđela u potpunom šoku: Priznala da ne može da svari pozitivne komentare na Terzin račun, Ivan je prozvao najsujetnijom! (VIDEO)

Ovo ne može da svari!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Anđeli Đuričić koja je progovorila o sujeti koju je osetila od učesnika ''Elite 8'' zbog trostruke pobede na Elitoviziji.

- Anđela, koliko je sujeta bila? - upitao je Milan.

- Ne zanima me uopšte, njihova stvar. Iznenadio me pozativno Gastoz kad je došao i rekao: ''Razočarali su me, da li je moguće da je toliko ljudi sujetno? Zar je ovo sada presudno da će iko od nas dvoje pobediti?'', njemu je bilo žao što se ljudi gledaju po tome. On nije doživeo na taj način, razočarao se u dosta ljudi, a što se mene tiče i bolje. Ne moram više da mu ja pričam neke stvari, sve je počeo sam da shvata. Mene boli uvo da li je narod sujetan, ja sam se više obradovala toj nagradi. Bio mi je veći pritisak ovog puta zato što je neko ko se time bavio i od njega se mnogo očekuje. Drago mi je ako sam bila dobra, najdraže mi je zbog njega - rekla je Anđela.

- Sujeta je normalna stvar kao i svake godine ovde. Složio bih se sa Gastozom, ma koliko god se znalo da će oni odneti neku pobedu, opet se osetila sujeta. To je sastavni deo svega ovoga, meni su najsujetniji bili ovi ljudi koji se bore za mesta. Terza i Munja su isto izdominirali - rekao je Karić.

- Pričate o nekim sujetama prema Gastozu, a Anđela je bila najsujetnija ovde - rekao je Ivan.

- Ja mislim da ovo nema veze sa Anđelinom sujetom - rekao je Karić.

- Ljudi, ja sam rekla da nije realno da Terza dobije pozitivne komentare za učešće na osnovu stvari koji je uradio - rekla je Anđela.

- Što se tiče Sofije, ja sam joj rekao da ne podržavam pesmu, ali da im je nastup bio top - rekao je Karić.

