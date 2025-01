Voditelj "Elite" Milan Milošević veoma je vezan za majku Rajku, o kojoj neretko javno govori i ponosno na društvenim mrežama objavljuje zajedničke trenutke, a jednom prilikom je u intervjuu za Kurir otkrila koliko je ponosna na njega.

Oduvek je, kaže, bio zaštitnički nastrojen prema ženama.

- Milan priča dosta o našoj muci i životu, ali nikad to neće moći da se ispriča niti opiše onako kako je bilo. On to drugačije doživljava, a ja sam već digla ruke od svega i pomirila sam se sa sudbinom da je takva bila namenjena meni. Od malih nogu me je pratilo loše, a da ne pričam o životu kasnije. Milan je želeo da pomogne mladim ženama da ne trpe nasilje i da ne rade kao što sam ja radila, ali tada je bilo drugo vreme i nisam imala gde. Nezaposlena, sama sa sinom u pubertetu bez oca. Sa sinom sa cerebralnom paralizom i sa Milanom nisam imala kuda. Trpela sam i nadala se boljim danima. Nažalost, nikad nisu došli, a sada kada bih mogla možda da uživam uz Milana, bolest je učinila svoje i sve je došlo na naplatu, sve preživljeno za života. Sva promrzavanja i sve batine, ma ne znam više šta, ne mogu da pričam o tome više. Nisam ja imala mnogo vremena da se bavim Milanom iskreno da kažem, niti da pravim čoveka od njega. Sve drugo je bilo tu i sve je mene čekalo, ali sam uvek savetima pokušavala da mu pokažem gde, šta i kako treba u životu, a i sam je u detinjstvu video i doktorirao kako i šta ne treba da radi - kaže Rajka, koja je ponosna na sinovljev uspeh.

- Nema veće sreće nego kada ga ugledam da uđe u "Elitu". Ljubim nekad ekran, pa se smejem sama sebi. Milan je od malena to želeo i eto Bog ga je dragi pogledao. Zameram i ne volim kad se svađa sa učesnicima u Beloj kući jer se plašim da ne daj Bože neko ne skoči na njega, a znam kako on podnosi sve to teško i lično ili da ga pogodi u glavu neko. Zameram mu često što je stalno u crno odeven. Ja mu kažem: "Sine, pa, neće niko ni videti da si u žalosti za majkom kada umrem jer si stalno u crnom". On se naljuti i odmah menja temu, a ja kroz šalu želim da kažem da me sekira to što je odjednom počeo da nosi sve crno. Gledam redovno, ali ne mogu do kasno da gledam i kada se vratio na Pink rekla sam: "E, sad mogu da umrem". Ja sam lično zahvalna Milici i Željku Mitroviću na svemu šta su učinili za mog Milana i koliko njemu samo dobro želim tako i njima i njihovoj porodici. Često pozdravljam Milicu preko Milana, a on kaže: "Mama, pa ti nju ne poznaješ!", a ja kažem na to: "Ne znam nju, ali znam njenu dobru nameru prema tebi, sine".

Na pitanje kada je bila najponosnija na sina rekla je:

- Kad se uselio u svoju kuću u Zemunu pole dve decenije podstanarskog života. Ma, da vam kažem, ponosna sam na svaki njegov korak, ponosna sam kako se ponaša u javnosti i privatno i ponosna sam što ne zaboravlja ljude koji su bili uz njega kada niko nije. Njegova emocija je nepresušna i ima je za ceo svet pomislim. Nije Milan imao ni detinjstvo, ni pubertet, ma ništa kao što je trebalo. Nažalost, previše bola, nemira i tuge je obeležilo njegov život u Sremskoj Mitrovici, ali se stalno sekiram da se jednog dana sve to ne odrazi na njega, mada za sada se nosi sa svim tim i bolje nego što može. On je primer kako treba biti borac. Kada se setim svega, sad bih na glas jaukala. Pa on se stopom vraćao noću odavde za Beograd jer radi ujutru, a nije imao za autobus samo da bi platio račune ovde za kuću. Borac je i mogla bih danima da odgovaram na ovo pitanje. Veliku je žrtvu podneo i neka mu Bog da samo zdravlja i sve će on sam postići i steći. Sećam se koliko se radovao kada mu kupim bananicu ujutro u prodavnici, radovao se i zahvalan je bio i znao je da nemamo za više. Skroman je uvek bio i već sa 17 je počeo da radi i celo domaćinstvo je spalo na njegova pleća. Nije imao vremena da uživa u najslađim godinama, ali se nadam da će sada kada je svoje ciljeve ostvario.

Autor: D. T.