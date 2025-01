Anđela otvorila sve karte: Progovorila u brutalnom suočavanju sa Majom, pa otkrila koliko ju je pogodilo Gastozovo nabacivanje Marinkovićevoj! (VIDEO)

O njihvom sukobu na "Elitoviziji" brujali su svi!

U toku je emisija "Pretres nedelje", voditelj Milan Milošević dao je reč Anđeli Đuričić kako bi komentarisala sukob sa Majom Marinković na "Elitoviziji" i komplimente koje joj je uputio Nenad Marinković Gastoz.

- On ništa ne zna. Sukob je bio drugačijih razmera, ne opravdam svoj postupak, ali nisam znala drugačije jer mi nikad nije rekao to što je ona. Ja nisam promenila mišljenje o njoj. Ja da sam imala potrebu da nastavim sukob pljuvala bih je prošle sezone po emisijima, a nisam imala potrebu da se nastavljam. Nisam imala želju da se vraćam na neke stare stvari. Nisam zaboravila, ali može da bude okej. Ona očigledno ima lične frustracije prema meni, nezadovljna je i vraća se na neke stvari koje je očigledno i dalje dotiče, a mene to više ne dotiče. Ja sam se od toga očistila. Kad me diraš imam jezik i svakome bih odgovorila. Mogla sam da budem grublja, ali nisam došla da se raspravljam ni sa kim, čak sam i bila suzdržana. Ne može da prihvati da neko napravi jednu grešku. Ja sam se us*ala samo sebi u život i slušamo i dan danas o tome. Ne voli me, ima pravo da sve to pomene, ali onda ne možeš kad osudiš mene i da dođeš i podržiš Sofiju koja je u goroj poziciji. Uvek je imala problem sa devojkama koje su prirodne, to su kompleksi. Nemam ptrebu da se raspravljam, ona je za mene kao i svaka druga naduvana lutka. Suzdržala sam se jer nisam tu da se vraćam na stare stvari - pričala je Anđela.

- Ja sam posle pratio rehab, tvoje suze i bile su zbog Maje. Tebi je smetalo što je on tako postupio sa Majom - rekao je Milan Milošević.

- Mi pre nego što smo izašli na binu žena je stala sa njim, bilo mi je neprijatno, ali ja nikad ne bih prišla. Pustila sam to, jer ja znam kakav je njegov odnos sa njom. Znam ja sa kim se on poznaje, sa kim je išao na rođendane, znaju se godinama. Oni su se tu ispričali, sve što je rekao kad su bili na cigareti, rekao je i kad smo izašli na binu. Jeste stao u moju zaštitu, ja ne znam ko to nije video. Ja sam neke stvari u svojoj glavi razdelila, moji lični sukobi su samo moji. Ja ne želim da on podešava svoje rasprave i izlaganja. Pokušao je da me zaštiti i da okrene na sprdnju. Ja neću njemu ni da kažem o čemu se radi. Pokušao je da me zaštiti, hvala je na tome, posle se izdvojio i neka je. Stanija i Aneli imale su ozbiljnu situaciju, a po mom mišljenju obe su ispale gospođe i nisu došle da se vređaju - pričala je Đuričićeva.

- Je l' ne misliš da je Gastoz preterao? - pitao je Milan Milošević.

- Mislila sam dok se nisam sabrala. Posle sam se vratila da su moji lični sukobi moji - rekla je Anđela.

Autor: A. Nikolić