Gastoz progovorio: Brutalnim uvredama urnisao Maju Marinković, pa ovim potezom pokušao da se opere od pohvala koje joj je uputio! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Nenadu Marinkoviću Gastozu kako bi progovorio o sukobu Anđele Đuričić i Maje Marinković koju je žestoko ispljuvao.

- Da li stvarno ne znaš težinu sukoba Maje i Anđele? - upitao je Milan.

- Ne, znam da su imale neke svađe, ali nisam znao da je to tolika težina. Maja i ja imamo jednu smešnu priču, jer je ona mojoj drugarici uzela du*e ispred nosa. Ja sam izašao i rekao: ''Daj da vidim kako ti izgleda du*e'', posle sam ja nju zezao za to. Nisam ja nju pohvalio na osnovu njenog izgleda, nego zbog du*eta - rekao je Gastoz.

- Gastoze ti nisi trebao ni da je pohvališ, a onda si mi ispred Paba rekao da ti je između devojke i šoua prioritet šou - rekao je Marko.

- To nije istina. Ja sam takav i ja ću da živim sa tim, ja znam da ja imam svoju devojku. To što komentarišem druge ispred nje, to ne vidim kao problem. Ja ne vidim kakav je tu problem jer je to moja poznanica. Anđela se postavila u ''Zadruzi 5'', kao devojka koja je komentarisala najgore preljube, a zatim si u ''Zadrugu 6'' ušla i imala svoj se*s i zato si najgora. Maja je pokušala da je ogadi Anđelu meni zbog tog klipa, a Anđela je kriva jer je njen bivši partner to objavi. Zašto Maju koja je promenila 20 partnera i koja propagira to moramo da gledamo kao divu. Ona tebe komentariše koja si imala dva partnera, a ona kad sedne na stolicu kao da je njena država. Zato ne trebaš da se okrećeš na neke stvari - rekao je Gastoz.

- Zašto si morao da joj daš toliko na značaju? - upitao je Milan.

- Pa ja nisam po sebi dao na značaju. Anđela treba da bude svesna sebe kako izgleda, a to što ću ja da komentarišem nečiji izgled, to je sad haos. To što su one imale sukob, mene ne treba da zanima. Ja mislim da je čak možda Maja bila malo laganija jer sam ja tu, a meni ne može tebe da ogadi iko. Ti si primer kako neko živi sa tom traumom i ne može da je preboli, dok Maju boli dupe. Ne mogu da vas uporedim nikada na svetu, ti si primer kako devojke ne treba da se zaje*u - rekao je Gastoz.

- Meni nije prijalo, ali sam prihvatila. Shvatam da je to kod njega normalno i ne želim da ga teram da se on svađa sa ljudima zbog mene. Ja ne pljujem Maju - rekao je Milan.

