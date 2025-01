Šestice se konačno vide na Ivanovom licu: Nikad srećniji zbog kraha Anđele i Gastoza, ovaj momenat je čekao tri meseca! (VIDEO)

Presrećan!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Ivanu Marinkoviću kako bi dao svoj sud o problemu koji imaju Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz.

- Gastoz je pokušao da prilagodi sebi Anđelu, ali ja se vraćam na početak rijalitija kada je ona tvrdila da je zrela devojka spremna za vezu. Vidim njegovo nezadovoljstvo koje je sve veće i veće. Gastoz ne voli kada mu žena toliko sve daje na tacni, a svaki put kada dođe do raskida, ona moli i plače. On kada bi je sad ostavio, ona bi isekla vene, ne bukvalno naravno. Mislim da bi njen najveći poraz bio kada bi Gastoz raskinuo sa njom i bio sa nekom devojkom. On bi morao da uđe u neku novu vezu, ne verujem da bi Gastoz mogao da bude sam, a ima jedna kojoj se smeši i koja jedva čeka da se vrati u temu. Ovo je čuveni početak kraja, ne verujem da je pomislio da će moći nju da promeni. Već vidim neko pitanje: ''Gastoze i Anđela, zašto ne porazgvarate još jednom?'' Njegov čvrst stav je ili ovo ili ono, ali mislim da Gastoz neće moći ovo da izdrži. - rekao je Ivan.

- Ja sam mišljenja da oni itekako imaju emocija, ali da su osobe sa različitim pogledom na vezu. Za nju su stavovi na prvom mestu, dok je Gastozu savršena veza da ima slobodu i poverenje. Ja dok gledam sa strane, nikada nisam video da on tebi nešto zamera, sem da ti zamera što ti njemu zameraš - rekao je Luka.

- Ne, ti ne slušaš. On je meni zamerio negativu. Luka, ajde nemoj da mi se obraćaš. Šta pričaš meni? Pričaj njemu, makni se. On neće da demantuje - rekla je Anđela.

- Pa neću od prvog dana u rijalitiju da sve demantujem - rekao je Gastoz.

- Slušaj malo njega, a ne sebe - rekao je Mića.

- Je l' ti nije sad konkretno jasno? Ovo je problem - rekao je Gastoz.

- Ko je*e nas koji komentarišemo? - upitao je Karić.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.