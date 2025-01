Bukti rat: Ena i Peja žestoko zaratili zbog Dragane! Ona briznula u plač! (VIDEO)

Haos!

Ena Čolić žestoko je zapenila zbog svoje drugarice Dragane Stojančević, koja je sedela sa Jovanom Pejićem Pejom.

- Zašto očekuješ od nekog koga znaš mesec dana da ispoštuje tebe? Dragana te zna mesec dana - kazala je Keti.

- Ja počinjem od sebe. Nema šta Dragana da sedi pored Peje, a ja ne pričam s njim. Ako je ona moja drugarica, to ne sme da radi. Njemu sam takođe rekla da mi to smeta, ali on ne želi da priča sa mnom - istakla je Ena.

- Ako si njemu zamerila, ili njoj, reci to njima. Nemoj pred svima to da pričaš - kazao je Aca.

- Ena, nisam te provocirao. Ne radim to iz inata. Ako ćemo tako da funkcionišemo, onda dobro. To su tvoje drugarice, njima reci - kazao je Peja.

- Sa tobom nemam ni šta da pričam, ti si sve rekao kada si istakao da te boli ku*ac da sa mnom pričaš. Ja ne radim ništa što tebe može da povredi, a ti radiš sve suprotno - rekla je Ena.

Autor: S.Z.