Pravoslavni venici danas proslavljaju najradosniji hrišćanski praznik - Božić, dan Hristovog rođenja širom Srbije i regiona.

Tom prilikom, ekipa portala Pink.rs zavirila je kod voditeljke "Elite", Dušice Jakovljević, te smo s njom porazgovarali o Badnjem danu i večeri, ali i o samom Božiću, a ona je u velikom intervjuu za naš portal otkrila šta za nju predstavlja ovaj najradosniji hrišćanski praznik, kao i kakve je odluke donela tokom posta.

Kakve običaje poštuješ na Badnji dan?

- Ja postim, dve nedelje pred Božić sam počela da postim. Od običaja poštujem da budem sa svojom porodicom, zapravo to već nisu običaji, to je potreba, to je želja, to je težnja...Mada, što sam starija, sve više na Badnji dan razmišljam o oprostu grehova, o paljenju sveća za sve one koji su me nekada namerno ili slučajno povredili ili se ogrešili, pomolim se da ne dolazim ja u neka iskušenja, mada je život pun iskušenja, pitanje je samo kako ćemo mi da se ponašamo i kakav ćemo stav prema iskušenjima da imamo. Sumiram sve ono što je u tom, duhovnom smislu bilo pouka prethodne godine.

Šta za tebe predstavlja Badnji dan?

Za mene je Badnji dan upravo to, trenutak kada otpuštam sve ono loše što je bilo, kada nalazim apsolutni lični mir i balans i mislim da mi se to nikada nije dogodilo, kao na današnji dan, ove godine. Samo to saznanje i spoznaja toga me čini ponosnom, ja ne volim izraz: "Bliže Bogu", jer smo svi bliski Bogu, ali bližoj veri i nekim duhovnim načelima. Dakle, sklanjam sve ono što je svetovno i dajem više prostora onom što je duhovno...Ja sam prethodnih godina kombinovala da u svom domu priredim lep božićni i Badnji dan za svoju decu, s obzirom na to da sam često radila, prethodnih godina sam radila na Božić ili na Badnji dan, a ovo je prva nedelja da ja ne radim i ovo mi je svojevrsni poklon od Boga.

Ko će se ove godine pobrinuti za trpezu na Badnji dan i šta će se naći na tvojoj trpezi?

Ja sam napravila i baš sam to i slikala, pravila sam posne šušpe, to je jelo s juga Srbije, to su one posne punjene paprike, sušene, koje su ispale savršeno. I napravila sam u kombinaciji sa Holivudom, napravila sam i salatu koju jede moj omiljeni glumac Metju Mekonahi, i ona je ispala fantastična. Tako da će to biti doprinos onome što su moji roditelji već pripremili, tako da ćemo biti najviše kod bake i deke i prvi put ću prisustvovati božićnoj liturgiji, nije prvi put tj., jednom sam bila u manastiru Đurđevi Stupovi, kada sam postila ceo božični post. Mene je ovaj post približio postu i celoj njegovoj suštini, tako da sam donela tu odluku duboko u sebi da ću i naredni, uskršnji post, postiti, ne zato što tako treba, nego zato što tako osećam.

Kako provodiš Božić? Imaš li posebne porodične tradicije koje ne propuštaš?

- Božić sam provela na liturgiji sa svojom decom i ovo je prvo jutro da smo svo troje prisustvovali svi zajedno liturgiji i pričestili smo se, s obzirom na to da je Anđela postila ceo božićni post. Volim i jako sam srećna što moja deca imaju taj blizak odnos i osećaj prema pravoslavlju i hrišćanskoj veri i blagoslovena sam u tom smislu, jer ih niko nikada nije terao ni na šta, oni su prosto osetili i to je velika stvar, posebno za tinejdžere i decu njihovih godina. Nije slučaj samo sa njima, primetila sam da mnogo mladih posti i uvek branim mlađe generacije kada kažu da su loše, da su nekulturni, da samo gledaju u telefone, ne, ja mislim da su ove generacije, govorim o današnjim tinejdžerima, vrlo pametni, jer su mnogo posvećeniji suštinski veri nego što smo mi bili u njihovim godinama. Znam mnogo Anđelinih drugarica koje poste i koje su postile ceo post. Nije nikakva to pomodarska stvar, nego su jednostavno tako vaspitani, tako da su roditelji moje generacije odradili sjajan posao.

Šta za tebe znači Božić i kako ga obeležavaš?

- Ja sam pokušavala prethodnih godina da taj duh Božića unesem i u naš dom, međutim, naravno uvek smo išli da posetimo moje roditelje i kod njih na božićni ručak, jedva čekam da vidimo ko će i kako prelomiti božićnu česnicu, koju mi pravimo kao suvu pitu, na prečanski način, dakle nije klasična božićna česnica, već podseća na suvu pitu...

Koji je tvoj najlepši božićni trenutak iz prethodnih godina?

- Mi uvek prepričavamo za Božić božične trenutke iz prethodnih godina i decenija, pa čak i kad je moja prabaka bila živa, kako se to tada praznovalo i čak i onda kada to nije smelo. Moja porodica je bila ta koja je slavila slavu, obeležavala Božić i Vaskrs, bez obzira o kom periodu i društvenim prilikama i uređenjima govorimo, mada mi je najlepši trenutak svake godine onaj kada treba da vidimo ko će da nađe novac u česnici. Uvek je bilo smešno, ali je to bio čar Božića u mom domu, jer se uvek nekome nameštalo, prababa je uvek znala! Kada sam bila mala, ali prababa je to znala, kako je obeležavala, to nismo znali, ali sam uvek ja izvlačila! Kasnije je to bila Anđela, posle se rodio i Ognjen, pa smo imali dva novčića. Ali jednom smo napravili i šalu, pa smo, čini mi se, svi izvukli novčić, uključujući babu i dedu (smeh). Prošli Božić je bio prvi gde stvarno nikome nije bilo namešteno, ne mogu ni da se setim ko je izvukao, to je kovanica kralja Petra.

Kako se pripremaš za Božić i koji deo prazničnih priprema vam je najvažniji?

- Meni je jako važno da doprinesem tom Božiću, ali su mi najvažniji ti poslednji dani posta, kada u stvari sumiraš u sebi sve ono što ti se dešavalo, sve ono što si radio i sav taj put u prethodnoj godini kojim si išao i kada shvataš čega ti treba više, a čega malo manje, a šta je ono što želiš. Ne postoji jedan dan ili jedan deo priprema za Božić, neki segment, mislim da to kompletno ima svoju dušu.

Koji su tvoji omiljeni božićni recepti i jela koja morate imati na stolu?

- Moj tata priprema svoje pečenje, mi ne naručujemo tada hranu, već je pripremamo, u tome uživamo moji roditelji i ja. Mene nije mrzelo da spremam te punjene paprike, ne da me nije mrzelo, nego sam uživala. Moj omiljeni božićno jelo jeste upravo ta česnica, mislim da zapravo ne mogu ni da se odlučim šta mi je omiljeno, od tog mirisa Božića. Jako malo ljudi pravi česnicu na taj način, a mi je obožavamo, tako da neka bude ta česnica.

Koji je najlepši poklon koji ste ikada dobili ili dali za Božić?

- Nemamo mi običaj da poklanjamo za Božić. Moj rođendan je u novembru, Anđelin u decembru, tatin u februaru, Ognjenov takođe u februaru. Ne bacamo akcenat na bilo šta što je materijalno ili su to neke sitnice koje poštuju taj duh Božića.

U današnjem svetu, gde su materijalne vrednosti često na prvom mestu, kako uspete sačuvati duhovno značenje Božića?

- Mislim da je najvažnije ono čemu nas uče roditelje, čemu nas uče bake i deke, čemu su naše roditelje učili njihovi roditelji, čemu su roditelje naših roditelja učili njihovi roditelji i naravno ono čemu će naša deca učiti svoju. Mislim da čovek mora da prođe kroz mnoga iskušenja i da iskreno shvati u dubini duše zbog čega se nešto dešavalo i šta je to što su pouke koje mogu da izvuku iz cele te priče. Jedno su iskušenja, drugo su loše odluke ili kada čovek podlegne tim iskušenjima i bude grešan na bilo koji način ili se ogreši od nekoga. Svi smo mi grešni, ali ne uvide mnogi svoje greške, zapravo malo ljudi to učini. Lepo je kada se posti makar taj jedan dan, ali post ima smisla ako ti izvučeš neku pouku i nađeš duševni mir. Mislim da se duhovno značenje Božića čuva prvo kada sebe nađete i spoznate to duhovno značenje Božića, posta i vere uopšte i kada kroz iskreni razgovor, pre nego što se ispovedite pred Bogom, mislim da je jako važno ispovediti se i pred svojim najmilijima. Samo kroz iskreni razgovor možete da sačuvate i da naučite i decu i svoje roditelje i oni koji su vam najbitniji i najbliži, šta je to zapravo duhovno značenje bilo kog dana, svakog dana u našim životima.

Da li si ostvarila želju koju si sebi zacrtala za Božić prethodne godine i nadaš li se tome da ćeš iz česnice izvući kovanicu?

- Ja se odavno, kad sam bila mala toliko sam puta izvukla novčić zbog onoga što sam vam pričala, da se stvarno uvek nadam da će to biti neko od dece, ali mislim da sam ja sve najlepše na početku ove godine izvukla kao pouke iz svojih ili tuđih dela...Ja sam nekako svoju kovanicu već izvukla, metaforički. Apsolutno ne razmišljam o tome da li ću izvući kovanicu ili ne, to je radost trenutka i onda ostavljam taj osećaj za taj trenutak kada svako od nas uzme svoje parče česnice i ta neizvesnost koja će biti: "Ko je taj srećnik koji će izvući kovanicu iz česnice?"

Srećan Božić svima, ljubim vas i budite dobri i dobro, provedite, ne samo Badnje veče i Božić u miru, nego da vam želim da vam tako bude i cele godine! I da se uvek setimo ovog osećaja u svakom danu koji je pred nama - zaključila je voditeljka "Elite" za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić