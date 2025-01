Nije ni on od kamena: Palo pomirenje Ene i Peje, ona zablistala posle toliko bezuspešnih pokušaja da mu priđe! (VIDEO

Palo pomirenje!

Sanja Grujić i njen dečko Marko Stefanović izvodili su svoju pesmu koju su pevali na Elitoviziji, "ti si princeza", koja je raznežila mnoge učesnike u kazinu.

Ena Čolić je smatrala da je to idealna prilika da priđe Jovanu Pejiću Peji, a on je posle njenih bezuspešnih pokušaja ipak popustio, pa je čak došlo i do pomirenja.

Da li je Peja zaboravio sve nesuglasice, i da li će se njihov odnos nastaviti, ostaje nam da ispratimo.

Detaljnije pogledaje OVDE!

Autor: K.K.