Meda ima još jedan indetitet?! Sofija opet šokirala svojom izjavom: Atmir Alba nije Albanac! (VIDEO)

Šok!

Tokom žurke i nakon što je otpevala i obratila se čuvenom medi, Sofija Janićijević se odvojila sa Dačom Virijevićem, pa mu otkrila šokantne informacije.

- Ispada da sam bila sa Albancem, a to nema veze sa realnošću. Tako je kako je, ako se on javio pod tim imenom, to je to. Tako mora da bude - rekla je Sofija.

- Ti si kriva - rekao joj je Dača.

- Nisam ja kriva, mora da bude kako on kaže. Nikad ne bih bila sa Albancem, pa da je kraj sveta - rekla je Sofija.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: K.K.