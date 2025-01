Žurka izazvala haos u Eliti: Puklo prijateljstvo Munje i Terze, Ena i Peja pomirenje proslavili žestokom VRELOM AKCIJOM!

Ova dešavanja niste smeli da propustite!

Aleksandra Nikolić i Ivan Marinković na samom početku žurke imali su turbulencije, a jedno drugo su upozorili da povedu računa o ponašanju.

- Ponašaj se u skladu s svojim godinama - rekla je Aleksandra.

- Mogla bi i ti sa svojim...Mada i u skladu sa situacijom - rekao je Ivan.

- Nemoj da ti pada na pamet da se olešiš ili tako nešto - rekla je Aleksandra.

Na samom početku žurke Borislav Terzić Terza i Luka Vujović odvojli su se u dvorištu, a njima se u jednom momentu pridružio Milovan Minić. Luka se cimarima požalio na Sandru Obradović i njihov komplikovani odnos.

Nakon toga Luka i Sandra imali su novi sukob u kazinu.

- Ja samo kažem da sam ti ja najbliža, šta se meni zahvaljuješ - rekla je Sandra.

- Zahvalim se majki rođenoj koja mi napravi da jedem, to je osnovna kultura, ne možeš da mi usadiš ništa i još se ti dereš na mene. Nemoj da te postavim na mesto - rekao je Luka.

- Mene na mesto - pitala je Sandra.

- Da. Ja sam muškarac, nisam ja Korda - rekao je Vujović.

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica ušli su u kratak verbalni okršaj na sinoćnoj- žurki.

- Na Božić da mi kažeš da pu*im ku*ac - rekla je Teodora.

- Ma ne intresuje me, ne zanima me - rekao je Bebica.

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica nastavili su sa svađom, a on ju je oterao od sebe, te je ona zaplakala.

Katarina Samardžić, poznatija kao Keti, umešala se u odnos Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić, te nije uspela da se ispetlja iz mreže laži koju je sama isplela. Tom prilikom, ona je rešila da se distancira, a sada je našla novi mamac, Luku Vujovića.

Miljana Kulić i Aneli Ahmić latile su se mikrofona, te su tom prilikom zapevale zajedno. Naime, njih dve su se popele na podijum i zapevale su veliki hit Ane Kokić "Čujem da", a sve oči bile su uprte u njih dve.

Nenad Marinković Gastoz osmislio je tematsko veče za večerašnju žurku, te su tako parovi sa "Elitovizije" trebali da ponove svoje nastupe. Prvi na redu su bili on i Anđela Đuričić, s obzirom na broj pobeda koji su odneli tokom iste, a njih dvoje su ponovo pokazali zašto su odneli te pobede, te su izdominirali.

Ivan Marinković i Aleksandra Nikolić odvojili su se kako bi razmenili malo nežnosti. Situacija je posle samo nekoliko poljubaca i zagraljaj postala veoma vruća, pa su se i oni sami složili da se veoma teško kontrolišu.

- Ti si moja kraljica, ja tebe obožavam - rekao je Ivan.

Na binu popele Jelena Nedeljković Mrvica i Jelena Ilić, koje su na "Elitoviziji" nastupile s pesmom Goce Tržan "Stoperka".

Jelena i Mrvica su i ovaj put dale sve od sebe da dočaraju tekst ove pesme, a zanimljivo je to što su i Goca i Jelena bivše žene Ivana Marinkovića.

Aneli Ahmić je u jednom momentu prišla Mateji Matijeviću, sa kojim nije u dobrim odnosima od kad je javno posle jedne žurke izjavio da je samo iskoristio Aneli. Ona je to verovatno zaboravila, pa ga je sada pozvala da otpevaju pesmu zajedno, a on ju je odbio pod izgovorom da ne zna reči pesme.

Dačo Virijević i Sofi Tkačenko ušli su u kratku raspravu, te joj je on prebacio simpatiju prema Mateji Matijeviću.

- Najsmešnija tvoja fora je to kada si rekao da će za Sofiju da glasa sto hiljada ljubavnica...Jao, šta ti meni radiš - rekla je Sofi.

- Ja tebi?! Ja tebi ništa, pričam s tobom normalno. Da ti nisam slomio srce možda slučajno - rekao je Dača.

Ena Čolić našla je idealnu priliku da priđe Jovanu Pejiću Peji, a on je posle njenih bezuspešnih pokušaja ipak popustio, pa je čak došlo i do pomirenja.

Sofija Janićijević i Dača Virijević, koji su na "Elitoviziji" nastupili s pesmom "Medo Brundo" uradili su to i sinoć u kazinu, a onda je ugrabili priliku da se obrati Medi.

- Medo ti si car, medo ti si legenda - rekla je Sofija kroz osmeh.

Tokom žurke i nakon što je otpevala i obratila se čuvenom medi, Sofija Janićijević se odvojila sa Dačom Virijevićem, pa mu otkrila šokantne informacije.

- Ispada da sam bila sa Albancem, a to nema veze sa realnošću. Tako je kako je, ako se on javio pod tim imenom, to je to. Tako mora da bude - rekla je Sofija.

Mateja Matijević i Aneli Ahmić stajali su kod šanka, te su se sve vreme raspravljali.

- Izvini za sve loše što smo imali i to je to - rekao je Mateja.

- Ja sam čovek, prihvatam izvinjenje...Dosta si stvari i slagao, jesi - rekla je Aneli.

Dačo Virijević opet je napravio Sofi Tkačenko ljubomornu scenu oko Mateje Matijevića, što je preraslo u još jednu raspravu, a ona je od njega tražila zagrljaj i tako pokušala da spusti loptu.

Sukob između Nenada Macanovića Bebice i Teodore Delić se nastavlja. Ona mu je zamerila što je zbog bezazlene stvari opsovao i to na Božić. Na kraju su uspeli da nađu zajednički jezik i spuste loptu.

- Rekao si mi da pušim ku*ac i to na današnji dan, to je jako ružno - rekla je Teodora.

- Ok, rekao sam ti izvini za to - rekao je Bebica.

Nakon žurke došlo je do brutalnog okršaja između dva dobra druga, Borislava Terzića Terze i Danijela Dujkovića Munjeza. Njih dvoje su jedan drugom uputili žestoke uvrede, a u jednom momentu za malo da dođe do fizičkog obračuna, tako da je moralo da reaguje obezbeđenje.

Uroš Stanić napao je Aneli Ahmić u spavaćoj sobi, te su svoj sukob nastavili u dnevnom boravku.

- U krevet sa Matejom da se isprazni čovek...Ti si nimfo*manka koja krizira i vapi za se*som i koji mene maltretira. Na šta ličiš blamu ljudski, prepodobna mati rokaš piva. Ti nisi slobodna žena, ti si majka - rekao je Stanić.

Iako su prethodnih dana nailazili na brojne prepreke, Ena Čolić i Jovan Pejić Peja ponovo su dokazali da je njihova ljubav jača. Kako se žurka završila, oni su se spremili za krevet, te su tako legli zajedno, a Peja je nije ispuštao iz zagrljaja.

Nakon haosa sa sada već bivšim drugom Danijelom Dujakovićem Munjezom, Borislav Terzić Terza, odvojio se u pušionu, pa žestoko opleo po njemu.

- Tražio je samo koristi. Milica ga napadne, pa on trči tamo. Najomrženiji je on lik. Uradio sam šta sam uradio, ali niko mi nije rekao da sam ljiga. On mi nije nikakav drug - rekao je Terza.

Nakon žestoke rasprave Danijel Dujković Munjez, pokušao je da priđe Borislavu Teziću Terzi kako bi pokušali da pređu preko svih izgovorenih reči, ali Terza ne želi ni da čuje.

Ena Čolić legla je u krevet sa Jovanom Pejićem Pejom, s kojim se tokom žurke pomirila, te su tako dokazali da ljubav među njima je jača od svih prepreka. Tom prilikom, njih dvoje su malo proćaskali pod jorganom, nakon čega su započeli vrelu akciju pred punom sobom.

Autor: A. Nikolić