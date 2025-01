Terza zauvek otpisao Munju! Nakon brutalnog sukoba neće da čuje za njega, napljuvao ga kao nikad do sad: Sujeta ga ubija jer je nebitan (VIDEO)

Žestoko razvezao jezik!

Borislav Terzić Terza progovorio je o sinoćnom sukobu sa Danijelom Dujkovićem Munjezom, a sad je doneo odluku da mu preko izgovorenih reči nikad neće preći.

- Što je počela svađa? Oko tiganja? - pitala je Slađa.

- Kao da ne smem da kažem Stefanoviću, on je tu pokušao da nas posvađa - rekao je Terza.

- On se tebi posle izvinjavao - dodala je Slađa.

- Ja pušio cigaretu ispod trema, on došao. Nikad ga ne bih uzeo za kuma, imam ja svoje kumove. Ja preko ovoga sad ne prelazim. Ono što je rekao u svađi stvarno je mislio. Neću da se svađam sa njim jer on ne voli Đedovića, jer Luku očima ne može da vidi. Meni je Luka drag, a on kaže da mu je sve rijaliti. Njega ubija što je nebitan. Ne daj Bože da sam bitan. On bi bio najgori na svetu, samo da bude bitan. Rekao sam mu da mi se ne obraća više, neka tera svoj rijaliti. Kao najbolji drug, a šta mi je sve izgovorio. To je njegovo mišljenje, sujeta ga ubija jer je nebitan. On sve radi na silu. Nisam ja kriv što je on u vezi, a ne dobije pitanje - govorio je Borislav.

- Meni je Anita rekla da sam blam nad blamovima - dodala je Poršelina.

Autor: A. Nikolić