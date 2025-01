Konačno priznali: Luka i Sandra otkrili kad je pao njihov prvi poljubac, nakon ovoga su svi sigurni da su u TAJNOJ VEZI! (VIDEO)

Šok prizanje!

U toku je ''Radio amnezija'', voditelji Borislav Terzić Terza i Danijel Dujković Munjez ugostili su Aneli Ahmić i Sandru Obradović koje su progovorile o odnosu sa Lukom Vujovićem, koji im se jako brzo pridružio u emisiji.

- Ko je dobio parfem, a ko nije? - upitao je Terza.

- Ko je trebao, dobio je - rekla je Sandra.

- Ja sam dobila, hvala puno, parfem je prelep. Lukina mama je super, Luka i ja smo prijatelji. Mi se zagrlimo, tu smo jedno za drugo i prijamo jedno drugome, ali zaista ništa nema, niti će ikad biti. Nema niko u kući sa kim ovde vidim sebe, žurke su izduvni ventil - govorila je Aneli.

- Sandra, zabranila si Luki da se druži sa Draganom i Ivanijom - dodao je Terza.

- Rekla sam ako želi sa mnom nešto ozbiljnije jer sam čula da su bile razne situacije i to mi nije normalno druženje. To da neko stavi glavu u krilo, valjanje po krevetu, vuče glavu da se poljube. Ne ulazim u to da li rade namerno. Njegova je odlulka šta će on da uradi. Za Aneli nisam nikad rekla, ovo su dve osobe za koje sam rekla - govorila je Sandra.

- Sandra, da li se Luki sviđa Aneli? - pitao je Munja.

- Ne. Ja na nju ne ljubomorišem, šta je danas sa vama? - besnela je Sandra.

- Aneli i ja nikad nismo sedeli sami, mi se samo po kući našalimo. Hoću da kažem za Draganu da me je povukla i da je htela da me poljubi, ja sam rekao da je to laž. Ja teško mogu šta da odbijem... Šalim se, ali zamisli da se devojka tako ponižava - pričao je Luka.

- Mateja, da li se Luki sviđa Aneli? - pitao je Munja.

- Ne, mislim da se gotive i da imaju podršku kao drugari - rekao je on.

- Ja ako se kajem za nešto to je rasprava sa Milenom. Ena se povukla... Sa kim ja da sedim? Aneli dok Ena nije došla je sedela sa mnom, pričali smo i prva mi je skočila za krevet, a ja sam bio uz nju dok je imala teške momente. Ako nismo imali svađu valjda posle četiri meseca možemo da se družimo. Ona meni nije zabranila da se družim sa Draganom i Ivanijom, nego mi je rekla da će me ubiti ako me vidi još jednom - pričao je Vujović.

- Sandra se zaljubila, to se vidi - rekao je Mateja.

- Oboje su zaljbuljeni. Janjuš je ovome doprineo - dodala je Aneli.

- Rekao je ako se družim i sedim sa Draganom i Ivanijom da zaboravim na nju. Ja sam rekao da ću da radim šta hoću, a ona mi je onda rekla da je za mene vazduh, a onda je počela taj vazduh da udiše - govorila je Sandra.

- Oni su u vezi, meni je Luka rekao da su oni u vezi... Nije rekao baš u vezi, možda sam bila pripita - smejala se Ahmićeva.

- Meni je bez tebe lepo, sa tobom još lepše. Toliko me izludiš da bih otišao poniju da pletem kikice. Mi smo dva sveta različita - rekao je Luka.

- Da li ste se poljubili? - pitao je Terza.

- Ja to ne mogu da demantujem. Noć kad sam bio diskvalifikovan mi smo se poljubili kod hotela. Kad sam se vratio zato sam i rekao da smo dva različita sveta i svaki dan me sad iznenađuje - pričao je Luka.

Autor: A. Nikolić