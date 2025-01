PA OVO NISTE DO SADA VIDELI! Saopštenje Terzi da se Milica PORODILA taksista NIJE MOGAO DA PROPUSTI, pogledajte šta je uradio (FOTO)

Hit!

Trudna Milica Veličković, koju je Bora Terzić javno prevario u "Eliti 8" danas se porodila, a neposredno pred početak emisije "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević pročitao je pismo u kom je saopšteno da se Milica porodila.

Ovo saopštenje da se Milica porodila pratila je čitava javnost, tj. cela Srbija i region, a do nas je došla fotografija koja je oduševila sve. Naime, jedan taksista nije mogao da propusti ovaj trenutak, a s obzirom na to da radi, on se pobrinuo da isprati svaki trenutak. On je stavio laptop na kom se vidi da je "Elita" upaljena.

Autor: Nikola Žugić