Šok za šokom!

Voditelj Milan Milošević pročitao je sledeće pitanje Aleksandri Nikolić.

- Kažeš da ti je Milovan bacao na sto 100.000 evra samo da ne ideš na šipku, pa se žališ Ivanu, je l' si ti realna - glasilo je pitanje.

- Nije istina da sam rekla da je Milovan, rekla sam da je to uradio moj pokojni dečko. Ja sam išla u Beograd da radim s drugaricom. Baš iz tog razloga sam odbila da mi nije stalo do novca i da ne može da me kontroliše - rekla je Aleksandra.

- Šta priča ova žena?! Stalo joj da ide da se vrti oko šipke, a nije htela da uzme pare od pokojnog dečka - rekla je Miljana.

- Eto, neka volim više šipku od 100.000 evra - rekla je Aleksandra.

- Ovo je sve kontradiktorno - rekao je Milovan.

- Bila sam mlada, pošto je bio stariji od mene, verovatno je on mislio da sam s njim zbog novca, pa sam htela da mu dokažem da ga volim...Četiri godine sam bila s njim u vezi - rekla je Aleksandra.

- Svaka joj čast što je odbila sto hiljada evra, ima ovde pola ljudi koji ne znaju da obrišu guz*cu, a dođu ovde da zarađuju pare - rekao je Ivan.

- Sada kaže da je to bilo pre 15 godina, znači 15 godina nije promenila svoj posao. Slušam Ivana koji je rekao: "Ovde nekima ne bi dali ni 100 evra da ih pe*laju", dakle on je nju uporedio sa tim direktno. Zašto neko ne bi dao svojoj partnerki 100.000 evra da ne ide tamo?! Postavlja se sada pitanje da li ona voli svoj posao?! - rekla je Kačavenda.

- Ja sam tada bila samohrana majka koja nije imala pomoć roditelja. Ja nisam đuskala 20 godina konstantno, to je bilo u intervalima...Dva puta u šest godina otkako imam dete sam radila, jednom je čuvao otac, drugi put sam otišla u Makedoniju s detetom - rekla je Aleksandra.

- Smatram da je taj čovek hteo da je izvuče od šipke, jer mu nije prijalo da mu devojka radi na šipki. Kako druge majke u Srbiji rade druge poslove?! Snalaze se, a ne kao hajde sada sve majke da idu na šipku. Bila je sponzoruša, ali joj šipka bila važnija od dečka - rekao je Stanić.

Autor: Nikola Žugić