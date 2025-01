Ne volim ga, gadi mi se: Aleksandra otkrila da je Ivan bolji muškarac od Milovana, on doživeo pomračenje zbog ljubomore! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević, imao je pitanje za Milovana Minića.

- Očigledno je tvojoj ljubavnici bilo sve malo, pa je Ivan bolji od tebe - glasilo je pitanje za Milovana.

- Verovatno je bolji otac, bolji čovek od mene. Bila je iz interesa sa mnom - rekao je Milovan.

- Ivan je za početak slobodan čovek - rekla je Aleksandra.

- Šta to ima Ivan pa je bolji od Milovana? - pitao je Milan.

- Ima mene. On se nikad ne bi razveo da ja nisam ušla ovde, to nam je svima jasno - rekla je Aleksandra.

- Da li je oduvek bila sa tobom iz interesa? - pitao je MIća, Milovana.

- Jao Mićo pusti me molim te - rekao je Milovan.

- Pa šta ti je uzela, je l ti uzela stan ili kuću ? - pitao je Mića.

- Eto ništa mi nije uzela - rekao je Milovan.

- On je meni pomogao, nisu to avioni, kamioni. Ne volim ga više, gadi mi se. Da ga volim ne bih ovo uradila nikada. On je jedna nula od čoveka, nisam htela da ga blatim zbog zahvalnosti prema njemu, sada mi se smučio - rekla je Aleksandra.

- Milovana sam napolju upoznao, video sam tada da je isfrustriran na Ivana. Milovan je bio spreman i da Aleksandra nije ušla u vezu, da uđe u rijaliti. Ne opravdavam ništa od ovoga, ovo je sve njegova sramota. Samo će ona da izađe kao pobednik - rekao je Luka.

- Mislim da su ovde finansije najmanje bitne, mislim da je emotivno povređen. Sa ovim stavlja i nju u nezgodnu situaciju, daje prostora da je ovde komentarišu kako je sponzoruša - rekao je Stefan.

- Karić je sada definisao zašto Milovan sve ovo radi, pa eno ga tamo onaj babun, isto je sve radio. Sve što je njoj Milovan nabijao na nos, mene je ovaj dva puta više. Po meni su isti, iz povređenosti vređaju žene, nabijaju na nos finansije.

- Mislim da Aleks nije bila sa njim iz interesa. Nije ona njemu bila je*ačica, ljubavnica, on je bio konstantno tu sa njenim detetom - rekao je Raško

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

