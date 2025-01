ISKORIŠĆAVAO ME JE: Terza otvorio dušu pa priznao da ga je Munjez duboko razočarao, njihov odnos nikad više neće biti isti! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević imao je pitanje za Borislava Terzića Terzu.

Terza koliko si se razočarao u Munju posle sinoćne svađe? - pitao je Milan.

- Jako je ispalo loše sa njegove strane. Naravno da sam se razočarao, to što smo se psovali, to je druga stvar, ono što mi je rekao posle bilo je baš ružno - rekao je Terza.

- Rekao si da je hteo da te zavadi sa Markom, Lukom, Đedovićem... - rekao je Milan.

- Pa da, više puta je to pokušao. Sinoć je hteo da me uvuče u problem sa Markom, govori mi "ne smeš da kažeš Marku, nego meni govoriš". Munja voli rijaliti, ali nije bitan ovde. Za njega sam uvek stao ovde, mnogo toga sam prećutao. Smatram da sve što je rekao sinoć, to i jeste njegovo mišljenje. Skakao je i na Đedovića, mislio je da će tako upasti u kadar. Onda je hteo mene da uvuče u sve to, a Đedović je bio uz mene. Munja je skroz drugačiji lik napolju, ovde mu se sve vrti oko rijalitija. Ako mu je trebalo da popije, pa da se isku*či i da kaže, onda okej. I prošle godine su mi govorili, kao i pitanja ni jedno nije dovelo u pitanje da li sam ja njemu prijatelj, nego uvek, da li je on meni. Ne mogu ja da ulazim u sukob sa Lukom, zato što on ima netrpeljivost prema njemu.

- Mislim da on Terzi nije prijatelj, svako ga je osuđivao više nego on. Zamislite koliko mu nije prijatelj, kada je Sofija govorila da bi on pokušao da uđe sa njom u vezu, da nema Terze, šta više da komentarišemo - rekao je Luka.

- Danas je pokušao više puta da mi priđe, dao mi je spisak za prodavnicu. Branio sam ga toliko puta, od ljudi sa kojima je on sutra dan sedeo. Mi moramo da pričamo o tome, ovo nije u redu. On dolazi kod mene kući. VIše puta sam uradio mnogo veće stvari za njega nego on za mene, ali ja sam takav. Ono što je bilo sinoć je jedna katastrofa - rekao je Terza.

