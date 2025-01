Terzi nakon saznanja da je postao otac ne izlazi ova stvar iz glave: Evo šta radi i o čemu razmišlja! (VIDEO)

Svi se ovo pitaju!

Borislav Terzić Terza sinoć je saznao da je postao otac kada je voditelj Milan Milošević doneo pismo Velikog šefa, a učesnici su i nazdravili šampanjcem i čestitali Terzi, dok Sofije nije bilo ni na mapi.

On je sada sa Milovanom porazgovarao o Milici Veličković i bebi, te je jasno stavio do znanja da mu je stalo do Barbare.

- Terza gde si sad? Mislim tu si, ali gde si sa mislima? - upitao je Milovan.

- Ne pitaj - rekao je Terza.

- Sad kad krenu pelene, si*anje i sve to. Da li se porodila prirodnim putem ili carskim? - upitwao je Milovan.

- Prirodno sigurno, da je carski, porodila bi se desetog na svoj rođendan - rekao je Terza.

Autor: N.P.