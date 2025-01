Sofija uzvraća udarac: Nakon što je Terza postao otac, ona otkrila ko je njena najveća ljubav! (VIDEO)

U njenom stilu!

Iako je Borislav Terzić Terza sinoć saznao da je postao otac, dok su mu mnogi učesnici čestitali, Sofija ipak to nije uradila. Ona je sad u razgovoru sa Sandrom i Dačom otkrila ko je njena najveća ljubav, a čini se da je ovim potezom uzvratila Terzi udarac.

- Mene moje kuce bude, čim otvorim oči, ja ih vodim u parkić - rekla je Sofija.

- Moj ima dve godine, ali je veći - rekao je Dača.

- Ja volim ime Lav, a on imao 500 grama, meni se svi smeju. Dačo, znaš li ti koliko oni mene slušaju, ali ako šetam sa nekom drugaricom, oni me obavezno brukaju. To su moje ljubavi - rekla je Sofija.

Autor: N.P.