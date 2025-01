On je smrad, to će i ostati: Lejdi Di osula drvlje i kamenje po Terzi, pa se osvrnula na Sofiju: Ona sve planski radi! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Nekadašnja učesnica Elite, Lejdi Di, uključila se uživo u emisiju ''Pitam za druga'', te je pokazala verenički priste, a potom prokomentarisala i aktuelne teme u rijalitiju.

- Gde se nalaziš trenutno? Kako je došlo do veridbe?

- Trenutno smo u Švajcarskoj, a verila sam se u Parizu. Kad sam uzela tefelon da bih snimila vatromet za Novu godinu, a moj partner Nebojša je držao prsten, tačno u ponoć. Znamo se četiri godine, ali ne privatno. Preko tiktoka smo se upoznali, a upoznali smo se pre više od dva meseca.

Da li si naslutila da će te zaprositi kada ste krenuti na put?

- Nije mi dozvolio da mu očistim jaknu, jer je tu bio prsten, ali ja to tad nisam znala. Posumnjala sam, ali sam mislila da to možda nije tako.

Milica je donela na svet devojčicu Barbaru, kako komentarišeš Terzinu reakciju, a kako Sofijinu?

- Sofija je šokirano reagovala, kao da je iznenađuijuće to. Ona je bez blama i srama. Terza mi je grozan. Juče po prvi put nije lažno plakao. Vidim da ljudi komentarišu da je Milica ipak mogla da stavi da se dete preziva Terzić, ali ja smatram da on to nije zaslužio. On je smrad i tako će zauvek ostati.

Da li misliš da će se Terza pomiriti sa Sofijom?

- Da, tako je. Sigurna sam da se sad promirio zbog Milice. Insistiraće da se pomire. Mislim da nema emocija s njegove strane, više je to neka privlačnost. Sofija sve planski radi. Njena majka i ona su u šiframa govorile, baš me je šokiralo kako su razgovarale.

Autor: S.Z.