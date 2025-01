Sudar titana: Ivan i Kačavenda žestoko zaurlali jedno na drugo, ori se pušionica! (VIDEO)

Bukti rat!

Tokom reklamne pauze, Milena Kačavenda i Ivan Marinković žestoko su zaratili u pušionici.

- Nisi kompetentna da pričaš - rekao je Ivan.

- Što? Jer mi umrla mama, pa sam nosila crninu? Danas si me provocirao za to, što me nisi pitao kad sam nosila belo - rekla je Kačavenda.

- Šta tebe boli k*rac - pitao je Ivan.

- Ja sam tu da tebe komentarišem, ti si k*rac na bicikli. Igraš se sa tuđim životima - rekla je Milena.

- Duvaj k*ru - odbrusio je Ivan.

- Ti si jedna p*čka i g*vno koje je samo htelo da bude tema - kazala je Kačavenda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Iva Stanković