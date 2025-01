Ovo je pravo stanje Luke i Ene Čolić: Urnisali se kao najgori dušmani, ona se obratila njegovoj mami ŠOK REČIMA! (VIDEO)

Puče prijateljstvo u programu uživo!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni prilog, a takmičari "Elite" imali su priliku da vide razgovor Luke Vujovića sa Jovanom Pejićem Pejom gde ogovara Enu Čolić.

- Našao je novu prijateljicu Aneli, ovo sam očekivala. To je fora zajednička podrške iz Bosne, jer je tamo bio u rijalitiju. Njemu Bebica jako smeta, to mi stalno prebacuje. Ja njemu ne prebacujem, nisam komentarisala, nisam pričala po ćoškovima. Mene ne interesuje, a vidiš koliko njega boli. Nisam znala da se iz poštovanja prema mom sinu i porodici planira da bude uz mene do jula. Pomenuli su Mateju, sećam se da sam se izdrala, to je jer su se obojica petljali u raspravu sa Pejom, a ja sam bila izričita da je Peja meni važniji od svega ovde i to ne mogu da tolerišem. On skače i staje protiv mog stava, naravno da mi smeta. Ako si mi drug to mi kažeš sa strane, a ne da stvaraš situaciju da on sutra može da priča da su moji drugari na njegovoj strani. Nebitno mu je šta je bilo spolja. Ne znam koliko sam teške stvari rekla, ali znam da me njegova mama nije pozdravila u čestitki i da je rekla da imam samo još jednu šansu kod nje. Baš me zanima da li sam ja koristila ovakve izraze. Ovo je sad možda jedan jedan i "kvit" smo. Pozdrav za njegovu mamu, jedan jedan smo. Moja mama ovde ne bira favorite, da bi me zbližila sa njima iz viših ciljeva - govorila je Ena.

- Ovo što ona priča je takva glupost. Rekao samd a je budala neotesana i to jeste. Ustao sam na komentar kad je krenula Peju da uvlači i kad je tražila da on uđe u sukob sa Andrejem. Mateja je rekao da ona treba da da do znanja da ne treba da joj se prilazi i ja sam se složio sa tim - pričao je Luka.

- Lupa gluposti, rezonovanje mu je pakleno u poslednje vreme. Htela sam da mi kaže da ja ne mogu više da se družim, da mi drugi kuvaju kafe i to sam samo očekivala i bila sam presrećna. Samo sam htela čvrstu ruku i dobila sam je, a ne da on skače - dodala je Čolićeva.

- Meni je katastrofa da ona dozvoli kako je ja poštujem i cenim da njoj to godište izjavljuje da će da se bori za nju, pa da se to provlači u školi njenog sina. Taj dečko je imao 17 godina. Kad bi ušla u vezu sa njim nikad u životu više ne bih seo za sto sa njom. Ti si to dopustila i dala si mu signale da može da se druži sa tobom - rekao je Luka.

- Znaš ti koliko meni njih baca čokoladice - rekla je Ena.

- Time ponižavaš Peju. Zamisli mojoj devojci neko da baca čokoladice. Reci ko ti baca čokoladice - umešao se Karić.

- Ja sam i njega pitala da li ima utisak da mu ja dajem nadu, a on je tad rekao da nema. Kad je rekao da će da se bori, ja sam mu rekla da ću da se sklonim - govorila je Čolićeva.

Autor: A. Nikolić