Tvoj dečko je rekao da sam najzgodnija: Aneli sigurna da Ena urniše Mateju i Luku zbog nje, ponovo žestoko zaratile! (VIDEO)

Haos u Beloj kući ne prestaje!

Voditeljka Ivana Šopić u emisiji "Gledanje snimaka" pozvala je Aneli Ahmić da prokomentariše sukob koji se desio između Ene Čolić i Luka Vujovića.

- Ispada da se oni nje plaše. Ona za da bude bezobrazna, napala je Mateju iz čista mira, Luku isto. To je sve zbog mene jer su spustili loptu sa mnom. Kad je došao parfem videa se mržnja, ne obraća se Luki i izbegava ga. Luka non stop spušta loptu sa Enom i Milenom, a nema šta mu one ne izgovore - govorila je Aneli.

- Jer je gosopodin, a ti si buvljačarka i to ne znaš - odbrusila je Ena.

- Ovo je sve zbog mene, želi Luku da posvađa sa mnom. Ona smatra da Luka sa mnom igra igru. Nema veze, ne moram da se družim sa Lukom i ne želim njemu da pravi probleme. Samo čekam kad će na Mateju da izbaci bes jer je opet okej sa mnom - nastavila je Ahmićeva.

- Više ti i ja nismo okej - dobacio je Mateja.

- Evo Mateja je sad potvrdio, ona mu nameće mišljenje i govori kako ona zna šta Mateja misli. Meni si prvoj šaputala za Munju kad smo se pomirile da imate tu energiju. Ona mene ne može da podnese, suflira im da o meni misle najgore, da sam najružnija. Vidiš da se ipak sviđam Mateji - govorila je Aneli.

- Toliko mu se sviđaš da se ograđuje od tebe i da ga je sramota. Čak i mene može da pomiri utorak sa njom. Ona se smeje samo utorkom kad je pijana, a inače je depresivna i nap*šava ljude. Sedi d*pendero jedna, imam asocijalciju na tebe da si krava sa roze d*petom - rekla je Čolićeva.

- Zato je tvoj dečko rekao da sam najzgodnija. Tvoj dečko je sa mnom najnormalnije pričao. Mene ovde nijedan muškarac ne interesuje, a da bacim oko to bi bilo moje i to je sigurna. Ja sam nikad jača - poručila je Aneli.

Autor: A. Nikolić