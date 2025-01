Ja generalno komentarišem te neke stvari: Gastoz pokušao da se opere od spominjanja Majine zadnjice, Anđela mu našla opravdanje! (VIDEO)

Ovog puta nije došlo do sukoba!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'' sa voditeljkom Ivanom Šopić. Naredni klip prikazao je Nenada Marinkovića Gastoza koji je komentarisao zadnjicu Maje Marinković.

- Gastoze, što ste pričali o Majinoj zadnjici - pitala je Ivana.

- Implant, šta nije jasno? Moja drugarica je uletela u Majin termin i ostala bez zadnjice. Sve vreme sam aludirao na to, ja to gledam estetski. Mojoj jednoj poznanici je Maja igrom slučaja uzela implant. Posle sam video Maju i ispričao joj to. Ja generalno komentarišem te neke stvari, nisam napaljeni klinac - rekao je Gastoz.

- Anđela, da li je tebi Maja aludirala na to da je nešto imala sa Gastozom - pitala je Šopićeva.

- Ja znam s kim se on družio i s kim je bio. Ja mu stvarno verujem. Ona je mislila da ja to ne znam i htela je da me isprovocira, ali ja sam bila korak ispred. On generalno voli da komentariše takve stvari. Bilo mi je neprijatno tad, ali znala sam sve i njemu sam ispričala - rekla je Anđela.

- Ove cave ne smeju da komentarišu, a ove žene su blam. Sutra će da uhvati neku za d*pe ili s*se, pa će reći on tako voli. Ovaj indijanac se ništa promenio nije. On je došao ovde kako bi dokazao svoju muškost - rekao je Ivan.

Autor: Iva Stanković