Sa suzama u očima progovorila o njemu: Ena priznala da se raspada zbog Peje, sumnja da joj on ne veruje (VIDEO)

Otvorila dušu!

Ena Čolić je u Rajskom vrtu komentarisala njenu ljubavnu situaciju, ali i sukobe koje ima u Eliti:

- Očajna sam, zbog svega onog sinoć. Zbog bukvalno svega, ne samo zbog moje situacije, nego zbog svega. Sve što sam pokušavala da zadržim u sebi, je izašlo, isprovocirana sam - rekla je Ena pa dodaoa:

- To je sve moja odgovornost, ja sam odrala osoba koja ovo nije smela da pokaže, ovo se ne sviđa mojoj porodici, ni reči koje govorim, ni moje ponašanje. Nisam smela da dozvolim da se sve to pokazuje javno, ti ljudi zbog kojih sam to uradila nisu moj nivo, a to sam uradila. Pogrešila sam sama, nisam trebala da dajem ljudima u ruke neke stvari sa kojima mogu da idu protiv mene. Peja i ja smo se u sredu ujutru malo zaneli, i desilo se šta se desilo, a sada zbog toga ljudi nas osuđuju, a to što se desuilo ostaviće posledice na ljude napolju, a i na moj odons. Peja se distancira od mene, povredilo me je što on nije stao uz mene, a očekivala sam da on treba da stane uz mene. - govorila je Ena pa nastavila:

- Nisam očekivala da će biti agresivan, a on je to uradio, a pre toga je otišao sa šeširićem u pišonicu, očekivala sam njegov stav, da je on tu uz mene, ne krivim ga, ali nadala sam se da će to tako da bude, a deluje da mu je važniji njegov imidž ovde. Ljudi su se nakon svega toga sladili, i govorili kako će on tek da vidi ko sam ja, i ispada da sam ja najcrnja, drugačije se vodimo i on i ja. On je kulturan, ja sam drugačija, ja sam ta bezobrazna, a on je sada povučen. Žao mi je što moji ljudi, moja porodica gleda to - rekla je Ena.

Ena je potom Drvetu otkrila kako bi je posavetovali njeni sada:

- Nemam pojma, volela bih da pričam sa svojom sestrom sada, mada oni su meni rekli sve u čestitkama, a ja sam ih izneverila. Peja nije pozdravljan u čestitkama, osim kod mame i tate koji su ga pozdravili na kraju, a drugarice su mi rekle da ne treba takva veza, ne krivim njega, a žao mi je, pun je nekih teorija zavere, i što mu ja više objašnjavam, on mi manje veruje. On se sklanja sada, ne mislim da su manja osećanja, a on sada sumnja u moja osećanja, da li je to strah ili nesigurnost, naš problem.

Autor: N.B.