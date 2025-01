Razočarana: Ena progovorila o sukobu sa Lukom, pa priznala da ne može da smisli Aneli, ubeđena da je ljubomorna na nju (VIDEO)

Imala šta da kaže!

Ena Čolić je nakon komentarisanja njenog odnosa sa Pejom, otkrila kakvo mišljenje ima o Aneli Ahmić:

- Moj odnos sa njom nije trenutan, već konstantan, probudila je u meni osobu koju ja ne poznajem. Krivim je za to, jeste to postojalo u meni, ali ona je izvukla to iz mene. Ne podnsim je, grozna mi je. Pogrešio sam kada sam sputila loptu sa njom, i to me je koštalo. Ogradila sam se sada, a da ona nije htela konflikt ne bismo ga imali, sve najboljre mislim o nnjoj. Njoj ne smetam samo ja, mnoge žene joj smetaju, ona je ljubomorna, smeta joj tuđa sreća, loš je čovek. Mnogi su sumnjali da je to zbog Mateje, ali nije,. ona je ljubomorna na sve žene, ona oseća rivalstvo, a mi smo dva sveta.- rekla je Ena, pa se osvrnula na Luku:

- Mateja je bio u pravu, mi nismo prijatelji, on je meni govorio da će me čuvati, da će me braniti, zbog našeg zajedničkog društva, ali eto nismo nikada bili toliko bliski, a sada se vidi da nije naš odnos onakav kakav je bio. Mnoge stvari mi se ne dopadajju. čak i odnos sa Sandrom, razočarao me je kao čovek, ali to je njegova stvar. On ne shvata da meni ovo nijen rijaliti već život, meni je ovde najviše stalo do Peje, a on je loše uticalo na mene, i na naš odnos. Smeta mi što je bliži sa Aneli, a možda sam ja to pogrešila, jer je to njegovo pravo. - rekla je Ena.

Autor: N.B.