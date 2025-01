Na sve načine pokušava da se opere: Luka doleteo kod Sandre, ona ne prestaje da besni zbog Aneli Ahmić! (VIDEO)

Nastavlja se drama!

Nakon emisije "Gledanje snimaka" Luka Vujović pokušao je da se opravda da ništa nije imao sa Sandrom Obradović više od poljupca, kao što je Aneli Ahmić pokušala da baci sumnju.

- Ja znam kakva je Aneli i kako je lagala da sam ja pričala za Maju, a nisam. Klasično te je uremila - rekla je Slađa.

- Ona je rizikovala vaše prijateljstvo zbog nje - dodao je Karić.

- Ne znam što se bunite kad su mnogi ovde videli neke stvari - rekao je Milovan.

- Iznervirao sam se. Ja da sam imao nešto sa devojkom, rekao bih - pravdao se Luka.

- Ti si krivac. Ko je sedeo pričao sa njom o našem odnosu? - pitala je Sandra.

- Pitala je da objasnim naš odnos, rekao sam da smo bili prisniji pred našu diskvalifikaciju. Nisam rekao da smo imali nešto, jer bi to značilo da smo bili u vezi, pa bi to iskoristila. Rekla je da nisam rekao da smo imali s*ksualne odnose, nego da smo bili prisniji. Ja sam to rekao čim sam došao i da je to bilo dovoljno da shvatim napolju da više nemam emotivnu vezu sa devojkom napolju - govorio je Luka.

- Ovo sve ti praviš jer ideš i pričaš - dodala je Sandra.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić