Haosa ne manjka!

Predstavnik Pink.rs portala, novinar Darko Tanasijević porazgovarao je sa Nenadom Macanovićem Bebicom, koji je prokomentarisao odnos Aleksandre Nikolić i Milovana Minića.

- Na ovo udruženje bolesnika?! Vidim da i Milovan nije normalan. Što se tiče ove stotkice i te strane, to je prirodna selekcija. Ovakvu budalaštinu nisam čuo u životu. Zamisli ti ženu i majku koja nam se ovde predstavila kao žrtva nasilja, snima por*iće sa oženjenim čovekom, a na sve to pu*enje ispod stola dok je doručkovao?! I trebao je sve da koristi...Što se tiče Ivana Marinkovića, njega je Milovan rešio kada je došao, isplatio ga je, više i nije zanimljiv. Ja sam rekao Đedoviću, pitao sam ga gde je našao ove bolesnike?! Ti si ološ belosvetski - rekao je Bebica.

- Mama ti je ološ, plačipi*ko - rekla je Aleksandra.

- Njih dvoje su imali divnu i ljubavnu vezu, ispunjeno sve od strasti...Ništa mi bolji nije ni on, ni ona, isti su mi. Njihov odnos je odvratan, jezivo! Ona se još diči time što je bio s dve ku*ave kod njene majke, a on kaže da je bila kompenzacija. Ona mi je odvratna, vidi se da je folirant! Sećam se da ju je maltretirao bivši muž i da nije brinuo o detetu, sada dolazimo do toga da će da im uplati letovanje. Meni je ona u ovoj situaciji najgora. To ti je ono burek u tanjiru, a za jogurt mora da se sa*ne - rekao je Macanović.

Darko je potom dao reč Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Meni je blamantno što slušam ovo, meni ovo ništa nije normalno. Ko je kome davao i uzimao...Kako će ovi ljudi odavde izaći i popiti kafu u Subotici?! Svaka im čast. Svakog čuda tri dana dosta, ali opet...Svaka im čast kako ovo guraju. Milovanov stav mi se uopšte nije sviđao, rekao sam mu da pazi kako joj se obraća, da treba da čuva svoje dostojanstvo, on je rekao da hoće ovde da gazi. Na kraju će Aleksandra da izvuče bolji kraj, a u ovoj priči ona ima svog mentora, a to je Ivan Marinković, bili oni zajedno ili ne. Ivan je tu da joj skrene pažnju kako da se postavi. On se trudi da zapamti sve što kaže, da on lepo izmentoriše da bi ona bila tužna vrba - rekao je Gastoz.

Autor: Nikola Žugić