Ne štedi reči!

Predstavnik Pink.rs portala, novinar Darko Tanasijević porazgovarao je sa Nenadom Marinkovićem Gastozom o odnosu i drami sa Anđelom Đuričić.

- Kako si protumačio Majine rečenice da joj je jasno šta ti radiš i da te podržava - pitao je Darko.

- Protumačio sam tako da je Maja izvalila da sam ja ušao u osmu sezonu "Elite" da se smuvam sa najkomplikovanijom devojkom, da bi...Ne znam, tu mi stane misao, jer je to dobro kao za rijaliti da se pokažem u nekom boljem svetlu, jer sam samo s jednom devojkom od početka, mislim ne razumem?! Ja da znam šta radim u životu, ja ne bih bio ovde - rekao je Gastoz.

- Koliko imaš strpljenja za Anđelu, s obzirom da je priznala da neke stvari još nije prevazišla - pitao je Darko.

- Imam strpljenja, trudim se iz petnih žila. Za neke stvari je ozbiljno ograničena, a ne bih voleo da nema granice. Fali mi tri ili četiri stepena tog njenog ograničenja da idemo ka gore, ne bih voleo da nema granice...Mislim šta se njoj zamera tačno, što je imala se*s sa svojim dečkom malo eksplicitniji?! Ili to sa bananom, što je radila za svog dečka, pa je l' ona kriva što je taj dečko ispao takav kakav je ispao, pa je pustio to u javnost?! U jednom trenutku je htela Maja da mi je ogadi, pa da mi pusti klip. Sa nečim što ne postoji ubiće ono što postoji - rekao je Gastoz.

- Sporili ste se i oko te tvoje neke pripreme za raskid - pitao je Darko.

- To mi je najjača priča na Balkanu da ja pravim pripremu za mogući raskid sa devojkom u rijalitiju...Ono kada je bacila stvari, tada mi je bila najslađa, ali je ovo malo bilo nešto više. Ja mogu da izdržim, a ona na prvu plane što nekada i košta. Bili smo nervozni i do ja*a u gasu, posle toga se nismo odvajali. Možda je dobro da ispucamo sve što imamo, lepše se spava, mada ni to nije rešenje. Ne trebaju ni meni, a ni njoj ti klipovi u rijalitiju - rekao je Gastoz.

Autor: Nikola Žugić