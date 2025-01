Verujem u njihovu ljubav, ali ona mora da poradi na samopouzdanju: Sanja podržala ljubav Anđele i Gastoza, pa joj dala savete zlata vredne! (VIDEO)

Podržala njihovu ljubav!

U toku je emisija "Pitanja novinara", a Darko Tanasijević dao je reč Marku Đedoviću, da iskomentariše odnos Anđele Đurišić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Šta si primetio kod Anđele, a šta kod Gastoza? - pitao je Darko.

- Primetio sam da je nesigurna, ne u njega nego u sebe. Ona njemu nameće da njemu to smeta. Poremetili su je Majini komentari, u strahu od toga da on njoj ne zameri, sama je krenula da mu nameće da mora da joj zameri. To će presuditi njihovoj vezi. Ona je kasnije otišla u ekstrem i krenula da ga provocira. Njemu se na faci ni u jednom momentu nije videlo da njemu to smeta. Ona je po svom sistemu vrednosti, kao maloj joj je nametnutno da su to strašne stvari i da je njoj život upropašćen izvula iz svoje glave da njemu to mora da smeta. U određenim trenucima nju pojedu te traume, i to može da osudi njihov odnos na propast. I Gastoz se veoma plaši tih njenih faza. Tada dok se to dešavalo, on mi je izgledao kao neko ko želi da izađe iz tog odnosa iz tog straha - rekao je Marko.

Sledećoj kojoj je Darko dao reč je Sanja Grujić.

- Da li misliš da će Anđela uspeti da prevaziđe sve te stvari koje je muče? - pitao je Darko.

- Gastoz je neko ko je zreo muškarac, njega ne zanimaju te priče. Anđela mora da poradi na svom samopoudanju. Mora da prevaziđe neke stvari, treba da nauči na svojim greškama i krene dalje. Nekad moramo i da prođemo kroz težak period da bi naučili neke stvari. Sve što je Maja izgovorila Anđeli, rekla je sa namerom da je povredi. Verujem u ljubav Anđele i Gastoza.

Autor: K.K.