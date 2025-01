Slomio se na hiljadu komada!

U toku je emisija "Pitanja novinara", a Darko Tanasijević imao je pitanje za Marka Stefanovića.

- Rekao si da si se osećao odbačeno od svog oca, u jedom trenutku svog života, šta se tu dešavalo? - pitao je Darko.

- Pokrenuo sam tu priču sam. Pogodilo me je to što mi nije stiglo, ono što sam očekivao. Nisam hteo da stavim akcenat na to. Već kako je neko uzeo taj moj novac. Nisam nikada slavio rođendan, nisam išao na ekskurzije. Rođendan sam slavio samo kada je Sanja bila inicijator svega. Nikada nisam imao ni tortu za rođendan - rekao je Marko.

- Da li si nekad pitao roditelje što je to tako? - pitao je Darko.

- Nisam ni išao na tuđe rođendane, jer nisam ni ja slavio. Pa zato nisam ni pitao nikad. Dešavalo se da sam ja plaćao ocu obroke kući po 500 dinara. Moj brat je bolje prošao od mene, imao je rođendane, drugačije su ga gledali. Meni je logično gledamo na to je da je to očeva ljubomora. To je moje shvatnje svega toga, zašto je to tako ne znam. Moj brat je dobio sve od oca, od kuće do okućnice, ja nisam - rekao je Marko.

- Da li se sa Sanjom gde živiš osećaš da je to tvoj dom? - pitao je Darko.

- U Mitrovici sam se osećao mnogo lepše. Morao sam da krenem da radim sa 18 godina, meni je to pomoglo da brže sazrim. Donelo mi je sve to dosta toga, ali mi je malo uskraćena očinska ljubav - rekao je Marko.

- U kom periodu si osećao očevu ljubomoru? - pitao je Darko.

- Sa nekih 16-17 godina. Jedan sin je morao da radi, drugi ne, tada sam počeo da uviđam sve to. Kada sam izašao prošle godine, došao sam kući, on mi je pružio ruku i rekao samo "zdravo". Te tri majice koje sam dobio, to mi je brat kupio. Da nije Sanja bila napolju, ništa ovde ne bih imao. Pare koje mi je uzeo otac, mi je poslala jedna žena. Njemu se javila ta žena, on je mene ocrnio kod nje. Pričao joj je da sam ja nikakav sin, on je uspeo da tu ženu okrene totalno od mene i od Sanje. Osetio je da može da od te žene izvuče novac, osetio je da bi ona podržala sve naše planove. Ona je uplatila 30.000 evra, na njegov račun, saznao sam to od drugih ljudi. Rekao mi je sam da je uzeo taj novac, onda mi je rekao da je to njegov novac, jer me je othranio - rekao je Marko.

- Kada je on tebi rekao da je to njegov novac, šta si ti njemu rekao na to? - pitao je Darko.

- Isto što sam sada i ovde rekao. Nisam ni tražio taj novac od njega, bitniji mi je bio taj njegov potez namazan. Nisam to očekivao. Ranije kada mi kupi nešto, posle pet dana mi je prebacivao. Kada sam bio mali, dobijao sam više batina nego moj brat. Da sam znao da nemamo sredstva, nikad mu ne bi zamerio takve stvari. Njemu nije bila primarna moja sreća. Tata od drugara je hteo da mi plati ekskurziju, ja nisam želeo. Primetili su ovde ljudi, kada mi daju ovde nešto, ja se zahvaljujem po pet puta jer nisam navikao da dobijam. Drago mi je što sam se posvetio sportu, i disciplini. To mi je izduvni ventil.

