Ona je bolesna, Teodora ima košmare zbog nje: Bebica žestoko opleo po Miljani, pa otkrio da nema u planu da spusti loptu sa njom! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Pitanja novinara", a Joca novinar imao je pitanje za Nenada Macanovića Bebicu.

- Šta se to dešava sa Miljanom? - pitao je Joca.

- Ona je sama izabrala da imamo ovakav odnos. Vređa me, psuje mi porodicu. Nemam pardona prema njoj. Sujeta je pojela jer sam ja gazda, sve je počelo kada smo prešli u hotel - rekao je Nenad.

- Da li misliš da ste preterali sa rečima i kletvama? - pitao je Joca.

- Ona kaže da mene ne vređa. Dođe vređa me, ljudi vide da prva počinje. To je njena bolest, to psihopacko ponašnje treba da leči na drugom mestu, a ne ovde - rekao je Nenad.

- Šta se dešava, spominjao si neke tužbe i prijave? - pitao je Joca.

- Rekao sam joj već, tražio sam zabranu prilaska. Najviše se plašim da ne uradi nešto Teodori. Nemam ja problem sa tim, ali Teodora ima noćne more. Svima je dosta Miljane ovde - rekao je Bebica.

- Priča se da si kod Kulića živeo dve godine, a sada ih pljuješ - rekao je Joca.

- Imam svoj posao napolju, nije meni niko od njih ništa kupio. Živeli smo zajedno, to je meni normalno. Počeo sam da ih pljujem, kada je ona mene prva krenula da pljuje - rekao je Bebica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: K.K.