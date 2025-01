Ne štedi nikoga! Osman Karić u svom stulu opleo po Ivanu Marinkoviću: On je čovek koji nema...

Ne štedi reči!

Osman Karić, otac Stefana Karića, oglasio se za Pink.rs, pa otkrio kakvo mišljenje ima o Ivanu Marinkoviću, kao i kako komentariše Ivanovo ogovaranje Milovana Minića, bivšeg oženjenog dečko Aleksandre Nikolić.

- Kad kažemo da je neko igrač rijalitija i da igra igru, što će reči, radi sve to radi opstanka i boljeg plasmana u njemu, mogu slobodno reći da je to Ivan Marinković. To onda mora biti čovek koji nema osećaja prema nikom, da bude kvaran u dosta situacija žao, da udara najniže da bi drugog ponizio, da bude žao, ali pre svega promoćuran i elokventan na rečima, a Ivan to jeste. I što tako mislim da se i najboljima, u slučaju Ivan, rekao bih najgorima greške dešavaju. Ivan se ozbiljno zaljubio u Aleksandru, a time već izgubio na neki način koncetraciju za igru zbog koje je došao u rijaliti. Više se posvetio ljubavi, sav ozaren nije pratio situaciju, počeo da gubi konce koje je do skoro imao u svojim rukama. Aleksandra ga je ostavila i na neki način porazila u njegovoj glavi, a ponajviše srcu. Videćemo šta će se dešavati u daljem toku rijalitija. Mislim za Aleksandru da se lepo spremila za rijaliti pre samog ulaska, a sve u dogovoru sa njenim bivšim dečkom Milovanom, a budućim možda i životnim saputnikom - rekao je Osman.

Autor: Pink.rs