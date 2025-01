Opšti haos zbog vrele akcije Ene i Peje: Marko Stefanović raskrinkao lažne prijatelje, Čolićeva ponovo slagala! (VIDEO)

Drama trese Elitu!

Veliki šef zadao je takmičarima "Elite" novi zadatak, a oni danas moraju da navedu tri najsujetnije osobe. Ovonedeljni vođa Nenad Macanović Bebica dao je reč Aleksandru Anđeliću.

- Neću da navodim ove favorite jer mi je vas pun k*rac koji skačete ovde i polako gubim živce za vas. Samo da kažem da oni koji su rekli da sam pozivao da gledaju s*ks Ene i Peje da mi se napasu m*da na slamčicu - govorio je on.

- Ja sam rekao. Ti si gledao, a ako si dobar sa Pejom to ne treba da radiš. Ja sam rekao i napasi se ti meni m*da. Nisi pozivao, ali si gledao i smejao se. To je loše i to ne treba da radiš. Vodiš se kodeksima, a onda treba da znaš da se to ne radi i ako imaju odnos treba da okreneš glavu na drugu stranu. Ja ne mafijam, a ti si ustao i rekao da su svi debili - dodao je Marko.

- Marko je prišao i rekao mi je, ali je Aca i pre toga kad smo se mazili rekao da se nešto vidi i da je glupo. Zato znam da nije hteo da me ismeva - rekao je Peja.

- Za svako vaše šuškanje pod jorganom ću da kažem da se j*bete - poručila je Ena.

- Aco, upoznao si me ovde i ružno je da me vređaš - rekao je Marko.

- Ovde su neki ustali poput Aneli i Branke i rekli da je neko nekoga jahao, a to je najveća glupost - pričao je Peja.

- Potenciraš s*ks koji se nije desio. Ja ću da pričam u svakom izlaganju o svakome ko se j*be, a vi ovde potencirate moj s*ks. Ja sam sujeta, a vi pričate o mojim j*bačinama - besnela je Ena.

