Pre nekoliko dana, bivša učesnica Elite Milica Veličković donela je na svet devojčicu, kojoj je dala ime Barbara. I pored toga što se do zadnjeg dana njene trudnoće ostavljala mogućnost da će Borislava Terzića Terzu je načinio preljubu sa Sofijom Janićijević upisati kao oca deteta, to se nije desilo. Njihova naslednica nosi njeno prezime, a portal Pink.rs došao je do Terzićevog prijatelja, koji je otkrio kako gleda na ovu situaciju.

Terzin drug, koji je instistirao na anonimnosti, otkrio je kako gleda sitaciju, te je priznao da se nada da će se situacija novopečenih roditelja popraviti.

- Drago mi je da su Milica i beba dobro, to je najvažnije. Šta će biti kada Terza izađe, to ne znam, ali je bitno da se srede odnosi i da dete raste u normalnoj sredini i pored toga što možda neće biti zajedno. Iskreno se nadam da će se Terza opametiti i posvetiti svojoj ćerki - istakao je Terzin drug.

Autor: S.Z.