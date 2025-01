Nakon teških optužbi svog sina da ga je zanemarivao i šikanirao, Saša Stefanović odlučio da za naš portal iznese svoju stranu priče.

Marko Stefanović tokom emisije ''Pitanja gledalaca'' izneo je potresne detalje iz svog detinjstva. Naime, Marko je otkrio da ga je njegov otac u detinjstvu lišavao mnogih stvari koje su mu bile potrebne, ali i da nije dobijao podršku od porodice, dok je njegov mlađi brat, kako tvrdi, uživao u svim privilegijama. Tim povodom stupili smo u kontakt sa Markovim ocem Sašom Stefanovićem. On nam je na početku razgovora otkrio šta se trenutno dešava u porodici Stefanović s obzirom na sve što je Marko izneo u rijalitiju.

- Naravno da to što on priča nema veze sa vezom. Markova majka je otvorila bolovanje, zato što je sramota da ide na posao, a deda iz Bojnika mu je poručio da ne dolazi više - kaže Saša na početku razgovora i dodaje da Markovu devojku Sanju Grujić smatra jedinim krivcem za takvo njegovo ponašanje.

- A ko je drugo krivac nego Sanja?! Nažalost, sve je to Sanjino maslo... Poklone nije dobio zato sto je tako rekao da ne želi ništa da mu šaljemo... A i honorare iz Zadruge je izgubio zbog Sanje, koja je spominjala moju mrtvu majku koja se obesila i preko čega sam joj ja prešao i pustio je u kuću, ali posle ovoga što se tiče Sanje, to je kraj za nas... To je spominjala u šestici direktno Marku u oči. Sad je prešla sve granice i to joj je kraj - izričit je Saša, koji nam je otkrio i da li će se odreći svog sina, ali i da li smatra da je možda u nekom momentu više pažnje ukazivao mlađem sinu Mihajlu nego Marku.

- Marka se neću nikad odreći, on je moje dete, ali mi je postao ravna linija posle ovoga... Marko nije izrastao iz vode... I nije naduvan na kompresor, vidi se ko ga je odhranio i odricao se za jednog, tako i za drugog. Imate dva prsta koji da isečete, tako vam je i za dva sina - otkriva Saša, a o duvanju svećima i Markvim rođendanima poručio je:

- Neću se predomisliti sigurno, ali me je pogodilo to što je pričao, a slike imate, ima još puno, ali ove sam pronašao trenutno. A i 18. rođendan sam mu pravio u granicama mogućnosti, ali je zaboravio izgleda - poruče Markov otac za Pink.rs.

